На церемонии венчания присутствовал католический архиепископ. Позже был замечен и представитель мусульманской веры.
Если что-то и выделялось на церемонии венчания кроме жениха и невесты, то это самые разнообразные головные уборы.
Еще немного шляп.
Великий князь Георгий Михайлович и кавалерственная дама Императорского ордена Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы Виктория Романовна.
В Исаакиевском соборе собралось порядка двух тысяч гостей.
Великий князь и Виктория Романовна расписались в Москве за несколько дней до венчания.
Православную веру избранница потомка Романовых приняла год назад в Петропавловском соборе.
Дипломат Роберто Беттарини, отец невесты, и великая княгиня Мария Владимировна, мать жениха.
На невесте тиара Lacis от парижского ювелирного дома Chaumet — белое золото и 438 бриллиантов, в центре весом в 5 карат. На ее создание ушло 800 часов.
Платье Виктории Романовны шила голливудский дизайнер Рим Акра.
Георгию Михайловичу 40 лет, это его первый брак. Супруга на год моложе.
Шлейф за невестой несли девочки в горчичных и зеленых платьях в русском стиле и в кокошниках.
Накидка невесты украшена золотым гербом с ручной вышивкой и декоративными элементами, которым более 100 лет.
Букет Виктория Романовна желающим кидать не стала.
После венчания новобрачные отправились в Петропавловский собор.
Букет невеста оставила на могиле дедушки своего мужа — Владимира Кирилловича Романова.
Георгий Михайлович и Виктория Романовна также возложили цветы на могилы Александра II и Петра I.
Праздничный вечер проходит в Этнографическом музее. Кормит «Конкорд» Евгения Пригожина, а вот торт заграничный — от бельгийского кондитера Майкла Льюис-Андерсона. Он часто делает торты для монарших особ.
«Сегодня состоялось знаменательное событие», — уверен протоиерей Александр Ткаченко, основатель детского хосписа и руководитель фонда «Круг добра», который учредил Владимир Путин.
Сенатор Людмила Нарусова к вечеру сменила ярко-красный наряд на бирюзу. Ее появление среди гостей неслучайность — великий князь впервые приехал в Россию из Испании по приглашению супруга сенатора, Анатолия Собчака.
Принц Иоахим Мюрат, потомок и тезка неаполитанского короля, шурина Наполеона Бонапарта и его супруга — принцесса Ясмин. Они женаты меньше года, это ответный визит.
Невеста на торжественный вечер тоже сменила платье. К его созданию также приложила руку Рим Акра.
Торжества продолжатся 2 октября приемом в Константиновском дворце.