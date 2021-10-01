Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На церемонии венчания присутствовал католический архиепископ. Позже был замечен и представитель мусульманской веры.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Если что-то и выделялось на церемонии венчания кроме жениха и невесты, то это самые разнообразные головные уборы.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Еще немного шляп.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Великий князь Георгий Михайлович и кавалерственная дама Императорского ордена Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы Виктория Романовна.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В Исаакиевском соборе собралось порядка двух тысяч гостей.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Великий князь и Виктория Романовна расписались в Москве за несколько дней до венчания.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Православную веру избранница потомка Романовых приняла год назад в Петропавловском соборе.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Дипломат Роберто Беттарини, отец невесты, и великая княгиня Мария Владимировна, мать жениха.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На невесте тиара Lacis от парижского ювелирного дома Chaumet — белое золото и 438 бриллиантов, в центре весом в 5 карат. На ее создание ушло 800 часов.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Платье Виктории Романовны шила голливудский дизайнер Рим Акра.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Георгию Михайловичу 40 лет, это его первый брак. Супруга на год моложе.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Шлейф за невестой несли девочки в горчичных и зеленых платьях в русском стиле и в кокошниках.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Накидка невесты украшена золотым гербом с ручной вышивкой и декоративными элементами, которым более 100 лет.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Букет Виктория Романовна желающим кидать не стала.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







После венчания новобрачные отправились в Петропавловский собор.

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Букет невеста оставила на могиле дедушки своего мужа — Владимира Кирилловича Романова.

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Георгий Михайлович и Виктория Романовна также возложили цветы на могилы Александра II и Петра I.



Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Праздничный вечер проходит в Этнографическом музее. Кормит «Конкорд» Евгения Пригожина, а вот торт заграничный — от бельгийского кондитера Майкла Льюис-Андерсона. Он часто делает торты для монарших особ.

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Сегодня состоялось знаменательное событие», — уверен протоиерей Александр Ткаченко, основатель детского хосписа и руководитель фонда «Круг добра», который учредил Владимир Путин.



Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Сенатор Людмила Нарусова к вечеру сменила ярко-красный наряд на бирюзу. Ее появление среди гостей неслучайность — великий князь впервые приехал в Россию из Испании по приглашению супруга сенатора, Анатолия Собчака.

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Принц Иоахим Мюрат, потомок и тезка неаполитанского короля, шурина Наполеона Бонапарта и его супруга — принцесса Ясмин. Они женаты меньше года, это ответный визит.

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Невеста на торжественный вечер тоже сменила платье. К его созданию также приложила руку Рим Акра.

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Торжества продолжатся 2 октября приемом в Константиновском дворце.