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    Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

    634
    4 комментария

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о новой планируемой встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 19 мая сообщает «Спутник Беларусь».

    «Днями мы встретимся снова», — сказал Лукашенко на встрече с губернатором Нижегородской области.

    Новость дополняется.

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    Комментарии (4)

    Huga Birchtree
    Как всегда, в комментарии к таким новостям, приходят любители посидеть в уборной со своим смартфоном.
    Piter Russo
    В Крыму?
    dragvs
    Похоже больше не с кем встречаться, так и будут бегать друг к другу в гости.
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