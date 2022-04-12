Путин: Белорусская площадка подходит для переговоров России с Украиной

Белорусская площадка «вполне подходит» для дальнейших контактов в рамках переговоров между Россией и Украиной. Об этом 12 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после трехчасовой беседы с белорусским лидером Александром Лукашенко.



По словам Путина, в ходе встречи он проинформировал своего коллегу о ходе спецоперации на Украине. Он отметил, что начать диалог с Киевом стало возможным «во многом благодаря Лукашенко».



«Пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность белорусским коллегам за хорошую организацию на своей территории нескольких переговорных раундов. Начать диалог с киевской стороной стало возможным во многом благодаря личным усилиям президента Лукашенко. Считаем, что белорусская площадка вполне подходит для дальнейших контактов», — заявил Путин.

