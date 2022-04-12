    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 2

    3 м/с, с-з

    765мм

    68%

    Подробнее
    usd79.16eur85.98
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниПромышленный Петербург

    Боевые действия на Украине

    Путин: Белорусская площадка подходит для переговоров России с Украиной

    3301

    Белорусская площадка «вполне подходит» для дальнейших контактов в рамках переговоров между Россией и Украиной. Об этом 12 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после трехчасовой беседы с белорусским лидером Александром Лукашенко.

    По словам Путина, в ходе встречи он проинформировал своего коллегу о ходе спецоперации на Украине. Он отметил, что начать диалог с Киевом стало возможным «во многом благодаря Лукашенко».

    «Пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность белорусским коллегам за хорошую организацию на своей территории нескольких переговорных раундов. Начать диалог с киевской стороной стало возможным во многом благодаря личным усилиям президента Лукашенко. Считаем, что белорусская площадка вполне подходит для дальнейших контактов», — заявил Путин.

    Президент РФ подчеркнул, что считает трагедией происходящее на Украине, но России «просто не оставили выбора».

    На территории Белоруссии состоялись несколько раундов российско-украинских переговоров. Однако в Киеве неоднократно высказывались против проведения встреч в этой стране.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний