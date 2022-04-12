Лукашенко сказал Западу и санкциям «досвидос»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал на переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным введение западных санкций против Москвы и Минска. Его речь на космодроме Восточный цитирует 12 апреля РИА Новости.



«Мы им (санкциям и Западу. — Прим. ред.) говорим «хорошо, до свидания», как в народе говорят: «досвидос». Мы будем выстраивать свою жизнь сами. И мы сможем», — заявил Лукашенко.



Во время переговоров глава Белоруссии высказался о санкциях несколько раз. Так, он сказал Путину, что на космодроме их «не чувствуешь». Президент России с ним согласился. «Все наше», — рассмеявшись, ответил Путин.

