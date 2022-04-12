    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 2

    3 м/с, с-з

    765мм

    68%

    Подробнее
    usd79.16eur85.98
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниПромышленный Петербург

    Лукашенко сказал Западу и санкциям «досвидос»

    5673
    12 комментариев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал на переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным введение западных санкций против Москвы и Минска. Его речь на космодроме Восточный цитирует 12 апреля РИА Новости.

    «Мы им (санкциям и Западу.Прим. ред.) говорим «хорошо, до свидания», как в народе говорят: «досвидос». Мы будем выстраивать свою жизнь сами. И мы сможем», — заявил Лукашенко.

    Во время переговоров глава Белоруссии высказался о санкциях несколько раз. Так, он сказал Путину, что на космодроме их «не чувствуешь». Президент России с ним согласился. «Все наше», — рассмеявшись, ответил Путин.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (12)

    260708081
    Zападу начхать на Лукашенко
    Савва Морозов
    и поставим рсзо, свободолюбивым рыцарям мексики
    Вотэтода
    Значит все.
    Процесс интеграции Союзного государства фактически завершен. Остались мелкие формальности. Ждем с нетерпением.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний