Уральский завод подтвердил, откуда приедут в Петербург ретротрамваи

«Уралтрансмаш» подтвердил, что он поставит трамваи в облике «ретро» для Петербурга по контракту «Горэлектротранса». Ранее «Фонтанка» писала, что именно его вагоны повезет в Третий трампарк «Сбербанк лизинг».

Как сообщает компания 18 мая, 54 трамвая будут стилизованы под подвижной состав 50–60-х годов ХХ века. 12 вагонов из партии — двухсекционные, 42 вагона — трехсекционные, все на сто процентов низкопольные.



«Фонтанка» уже рассказывала, что конкурс на услуги финансовой аренды (лизинга) выиграл «Сбербанк лизинг», а сами трамваи соберут на «Уралтрансмаше». Это предприятие в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех» и в 2021 году уже поставляло ретровагоны в Нижний Новгород.

