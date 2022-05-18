    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    7 м/с, зап

    764мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd63.54eur66.36
    Что происходит на УкраинеПлатные парковкиЕГЭ-2022Санкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный Петербург

    Уральский завод подтвердил, откуда приедут в Петербург ретротрамваи

    850
    1 комментарий

    «Уралтрансмаш» подтвердил, что он поставит трамваи в облике «ретро» для Петербурга по контракту «Горэлектротранса». Ранее «Фонтанка» писала, что именно его вагоны повезет в Третий трампарк «Сбербанк лизинг».

    Как сообщает компания 18 мая, 54 трамвая будут стилизованы под подвижной состав 50–60-х годов ХХ века. 12 вагонов из партии — двухсекционные, 42 вагона — трехсекционные, все на сто процентов низкопольные.

    «Фонтанка» уже рассказывала, что конкурс на услуги финансовой аренды (лизинга) выиграл «Сбербанк лизинг», а сами трамваи соберут на «Уралтрансмаше». Это предприятие в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех» и в 2021 году уже поставляло ретровагоны в Нижний Новгород.

    При этом с учетом лизинговых платежей стоимость каждого вагона является рекордной для Петербурга. Помимо рассрочки, «Горэлектротранс» объясняет это необходимостью создания по сути новой модели трамвая, которая должна вписываться в малые радиусы путей Третьего трамвайного парка. Подробнее о контракте и его специфике — в материале «Фонтанки».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Dmitry Antonov
    Новый тренд импортозамещения получается. Думаю, на трамваях не остановится, и скоро будем наблюдать везде автомобили, самолёты, тепловозы и пр., и не только стилизованные под, но и с начинкой в стиле "ретро".
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close