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    Боевые действия на Украине

    Раненных при обстреле белгородского села Солохи уже семь, один погибший

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    Увеличилось число раненных при обстреле села Солохи в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков 12 мая.

    «7 раненых, поздно ночью привезли ещё одного пострадавшего. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь, лекарственные препараты есть в полном объёме. Один человек погиб. Всем пострадавшим и семье погибшего окажем материальную помощь», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

    Он добавил, что нарушенное газоснабжение в селе уже восстановили.

    «Фонтанка» писала об этом обстреле. Сначала сообщалось об одной жертве и трёх раненых, затем о шести. Частично разрушен жилой дом.

    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».

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