Раненных при обстреле белгородского села Солохи уже семь, один погибший

Увеличилось число раненных при обстреле села Солохи в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков 12 мая.



«7 раненых, поздно ночью привезли ещё одного пострадавшего. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь, лекарственные препараты есть в полном объёме. Один человек погиб. Всем пострадавшим и семье погибшего окажем материальную помощь», — написал Гладков в своем телеграм-канале.



Он добавил, что нарушенное газоснабжение в селе уже восстановили.



«Фонтанка» писала об этом обстреле. Сначала сообщалось об одной жертве и трёх раненых, затем о шести. Частично разрушен жилой дом.

