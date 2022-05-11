Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. В этой онлайн-хронике мы описываем последние события российско-украинского конфликта.
За март и апрель доля россиян, которые считают телевидение самым надежным источником информации, снизилась, тогда как доверие к Telegram-каналам и соцсетям увеличилось, выяснили в GroupM.
Снижение интереса зрителей может означать для телеканалов падение доходов на фоне запрета рекламных кампаний для американских структур из-за новых санкций.
Главное к этому часу:
- потери семи ведущих корпораций Японии от санкций против России превысили
2 миллиардадолларов. Такие расчеты привела газета Sankei;
- в МИД России назвали экстремистским решение сейма Литвы, назвавшего РФ «страной-террористом»;
- транзит российского газа через территорию Украины сегодня может упасть на четверть из-за прекращения транспортировки через станцию «Сохрановка» со стороны «Оператора ГТС Украины», следует из данных ОГТСУ.
Евросоюз не может быть посредником в переговорах России и Украины по мирному урегулированию, потому что против этого выступает Москва, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Китай также не подходит под эту роль, так как он «склоняется в сторону России», продолжил он, а Турция благодаря хорошим связям с обеими сторонами проводит по вопросу переговоров «хорошую работу».
— Лучшим посредником была бы Организация Объединенных Наций, — заключил Боррель.
В рамках согласования нового пакета санкций против России ЕС ведет переговоры о предоставлении компенсации Венгрии за отказ от российской нефти, узнало издание Politico. Будапешт может получить деньги в рамках новой энергетической стратегии Евросоюза, которая должна быть сформулирована на следующей неделе.
Ранее Брюссель предложил дать Венгрии и Словакии отсрочку до конца 2024 года для отказа от российских поставок. Эти страны не имеют выхода к морю и в значительной степени зависят от российского сырья. При этом Чехии в ЕС готовы предоставить срок до конца июня 2024 года. Однако Венгрия заявила, что ей нужно больше времени, чтобы уменьшить зависимость от российских энергоресурсов.
Страховые компании приостановили выплату инвестиционного дохода по договорам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), поскольку часть средств клиентов была инвестирована в иностранные активы, а выплаты заблокировали из-за санкций. Негативные отзывы пишут клиенты компаний «Сбербанк страхование жизни», «АльфаСтрахование-Жизнь», «Ингосстрах-Жизнь», «Югория-Жизнь», «Капитал Лайф Страхование Жизни».
Последние новости к этому часу:
- губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о продлении желтого уровня террористической опасности в регионе до
25 мая. Мы рассказывали подробно, что это значит для жителей;
- Новая Зеландия ввела очередные санкции в отношении восьми российских предприятий и граждан. В частности, под санкции подпали официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, начальник ГУ Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков и гендиректор ВГТРК Олег Добродеев;
- Палата представителей Конгресса США поддержала увеличение помощи Украине до
$ 40 млрд;
- Чехия заняла место России в Совете ООН по правам человека. Резолюция о включении Чехии в СПЧ ООН набрала 157 голосов при необходимом минимуме в 97 голосов. Россия была исключена из Совета по правам человека после принятия резолюции о приостановке ее членства на специальной сессии Генассамблеи
7 апреля, посвященной событиям в городе Буче на Украине.
- Финляндия остановила платежи, имеющие отношение к российской компании Faberlic. Напомним, ее руководитель Алексей Нечаев попал под санкции ЕС в феврале, будучи депутатом Госдумы РФ;
- Украина уведомила «Газпром» о прекращении приема газа для транзита через свою ГИС «Сохрановка» с
7 часовпо Москве 11 мая. Представитель «Газпрома» ответил журналистам, что не видит никаких препятствий для продолжения транзита газа через Украину в прежнем режиме;
- Белоруссия объявила, что развернула свои силы спецопераций на границе с Украиной;
- сейм Литвы принял резолюцию о признании России государством, которое «поддерживает и осуществляет терроризм», в связи с происходящим на Украине;
- Минобороны России сообщило, что Народная милиция ЛНР при поддержке российских военных, завершив зачистку Попасной и прорвав глубоко эшелонированную оборону противника, вышла на административную границу ЛНР.