Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

За март и апрель доля россиян, которые считают телевидение самым надежным источником информации, снизилась, тогда как доверие к Telegram-каналам и соцсетям увеличилось, выяснили в GroupM.

Снижение интереса зрителей может означать для телеканалов падение доходов на фоне запрета рекламных кампаний для американских структур из-за новых санкций.