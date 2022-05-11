Число раненых в результате обстрела в белгородском селе Солохи увеличилось вдвое. Жителей вывезут в безопасное место

Число пострадавших после обстрела со стороны Украины села Солохи в Белгородском районе увеличилось до шести. Об этом в своём Telegram-канале сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Согласно записи от 11 мая, число погибших не изменилось — в результате инцидента скончался один человек.
«Федеральные телеграм-каналы пишут о ещё одном погибшем, 14-летнем мальчике. Сообщаю, что это не так. Мальчик жив и находится в областной больнице. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — добавил Гладков.
По словам губернатора, жителей Солохи вывезут в безопасное место под руководством главы района Владимира Перцева и начальника регионального МЧС Сергея Потапова.
Ранее «Фонтанка» писала, что в результате обстрела села со стороны Украины погиб один человек, ещё три пострадали. Губернатор Белгородской области сообщал о частичном разрушении одного жилого дома и работе пожарных расчётов.