Губернатор Гладков: Со стороны Украины обстреляли два белгородских села



Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле сёл Журавлевка и Нехотеевка со стороны Украины.



«Идёт обстрел со стороны Украины Журавлёвки и Нехотеевки. По докладу дежурной группы ДНД, в Нехотеевке разрушен дом и гараж. Пострадавших среди мирного населения нет. Обстрел продолжается», — написал Гладков 5 мая в своем Telegram-канале.



За время спецоперации, объявленной 24 февраля президентом РФ Владимиром Путиным, приграничные регионы России неоднократно подвергались обстрелам. В Курской, Воронежской, Брянской и Белгородской областях введен «желтый уровень» террористической угрозы.

