    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 4

    4 м/с, зап

    767мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd69.42eur72.78
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Боевые действия на Украине

    Губернатор Гладков: Со стороны Украины обстреляли два белгородских села

    1147


    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле сёл Журавлевка и Нехотеевка со стороны Украины.

    «Идёт обстрел со стороны Украины Журавлёвки и Нехотеевки. По докладу дежурной группы ДНД, в Нехотеевке разрушен дом и гараж. Пострадавших среди мирного населения нет. Обстрел продолжается», — написал Гладков 5 мая в своем Telegram-канале.

    За время спецоперации, объявленной 24 февраля президентом РФ Владимиром Путиным, приграничные регионы России неоднократно подвергались обстрелам. В Курской, Воронежской, Брянской и Белгородской областях введен «желтый уровень» террористической угрозы.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний

    close