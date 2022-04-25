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    Власти российских областей, граничащих с Украиной, продлили «желтый» уровень террористической угрозы

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    В понедельник, 25 апреля, в Курской, Воронежской (в двух районах), Брянской и Белгородской областях продлили высокий («желтый») уровень террористической угрозы. Об этом сообщили власти регионов.

    «До 10 мая на территории Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности <…> Также до 10 мая продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов», — говорится в сообщении губернатора Белгородской области. Решение о проведении салюта в День Победы власти примут дополнительно, уточнил Вячеслав Гладков.

    В Курской области действие «желтого» уровня террористической области продлили до 11 мая из-за «возможных провокаций со стороны украинских националистов».

    На территории Воронежской области «желтый» уровень опасности продлен в двух приграничных районах — Россошанском и Кантемировском. «Такой режим будет действовать еще 15 суток», — уточнили власти региона.

    В Брянской области этот режим также продлен на 15 суток. «В связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта», — говорится в сообщении правительства региона.

    Вечером 25 апреля глава Белгородской области сообщил об обстреле со стороны Украины села Нехотеевка.

    24 февраля президент России Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в стране и в мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».

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