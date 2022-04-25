Власти российских областей, граничащих с Украиной, продлили «желтый» уровень террористической угрозы

В понедельник, 25 апреля, в Курской, Воронежской (в двух районах), Брянской и Белгородской областях продлили высокий («желтый») уровень террористической угрозы. Об этом сообщили власти регионов.

«До 10 мая на территории Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности <…> Также до 10 мая продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов», — говорится в сообщении губернатора Белгородской области. Решение о проведении салюта в День Победы власти примут дополнительно, уточнил Вячеслав Гладков.



В Курской области действие «желтого» уровня террористической области продлили до 11 мая из-за «возможных провокаций со стороны украинских националистов».