После обстрела села Солохи со стороны Украины в Белгородской области погиб один человек

В результате обстрела со стороны Украины села Солохи в Белгородской области погиб один человек, ещё три пострадали. Как сообщает 11 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, он находится на постоянной связи с главой населённого пункта.

«Есть частичное разрушение одного жилого дома. Основное задымление происходит из-за камыша, растущего за пределами населённого пункта. Пожарные расчеты уже работают на месте. Ещё раз: село не горит, дома не горят», — пишет Гладков.