После обстрела села Солохи со стороны Украины в Белгородской области погиб один человек

В результате обстрела со стороны Украины села Солохи в Белгородской области погиб один человек, ещё три пострадали. Как сообщает 11 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, он находится на постоянной связи с главой населённого пункта.
«Есть частичное разрушение одного жилого дома. Основное задымление происходит из-за камыша, растущего за пределами населённого пункта. Пожарные расчеты уже работают на месте. Ещё раз: село не горит, дома не горят», — пишет Гладков.
Ранее «Фонтанка» со ссылкой на губернатора региона писала, что после обстрела в селе Солохи есть разрушения.
11 мая власти Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности по всей территории региона. Приграничные села периодически подвергаются обстрелам со стороны Украины.
Белгородский район Белгородской области граничит с Дергачевским и Харьковским районами Харьковской области Украины. Расстояние от села Солохи до границы — около 11 км.