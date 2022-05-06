«По мнению кошек, люди — глупые существа»: зоопсихолог ответила на главные вопросы о домашних пушистиках

Мы собрали вопросы от кошатников об их питомцах и задали зоопсихологу Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Коты — одни из самых распространенных домашних животных. Несмотря на долгую историю общения с человеком, они во многом остаются непонятными для своих хозяев. Это связано с тем, что животные сдержаны в эмоциях, вдумчивы, а большую часть жизни предпочитают спать. Из-за этого они могут показаться высокомерными, и владельцы спрашивают — а кот вообще меня любит? Чтобы найти ответы на популярные вопросы об этих домашних любимцах, НГС поговорил с Еленой Клюсовец — зоопсихологом, фелинологом, автором книги «На одном языке с кошкой», владелицей питомника британских кошек Union Snobs.

Один из способов проявления радости при виде хозяина — точение когтей Фото: Мария Тищенко / NGS.RU Поделиться Поделиться





— Кто умнее — кошки или собаки?

— Было исследование, с помощью которого ученые хотели это понять. Оно показало, что в каких-то вещах умнее собаки, а в каких-то — кошки. Нет универсального ответа. Это вполне оправдано, потому что органы чувств у них развиваются по-разному.

— Действительно ли кот привязывается не к хозяину, а к месту, где его кормят? То есть запоминает, где человек дает ему еду, и выражает свои чувства, но они адресованы не хозяину, а именно еде.

— Такой вывод изначально неверный. Конечно, коты, в хорошем смысле слова, ретрограды. Это питомцы, которые любят, чтобы всё было стабильно. Что касается того, привязаны ли коты к людям, — да, привязаны. Просто, сравнивая с теми же собаками, проявление привязанности выражается несколько иначе. Если мы возвращаемся после долгого отпуска, то собака бежит, прыгает, виляет хвостом. Они — экстраверты, эмоции направлены наружу. С котами другая история. Когда мы возвращаемся, кот, чаще всего, просто выйдет, посмотрит, развернется и начнет точить когти. И люди обижаются, что кот не подошел, не обнялся и не облизался. Но если мы посмотрим глазами кошки, то поймем, что точением когтей она как раз выражает радость.

Или бывает, что человек заходит, а кошка начинает тереться боком о ноги. Это тоже ее радость, просто не такая активная. Поэтому кажется, что животное не заинтересовано. Чаще всего потом такие коты проявляют чрезмерное внимание, мурчание, делают массаж лапками, когда хозяин уже идет спать. Свою скуку кот показывает в этот момент. Дело в разных приемах передачи информации у разных типов животных.



Если кот трется о своего хозяина — он проявляет доверие Фото: Мария Тищенко / NGS.RU Поделиться Поделиться





— Бывает, что коты не просто игнорируют хозяина после разлуки, а демонстративно отворачиваются и показывают свою обиду.

— Начнем с того, что котики не обижаются. Обида — это достаточно сложное чувство, которое проявляют более высокоразвитые существа. К кошкам это не относится, их мозг не настолько сложен. Человек неправильно трактует то, что они отворачиваются. Если мы понаблюдаем за котиками, которые живут друг с другом, то заметим, что они поворачиваются друг к другу попами и начинают их обнюхивать. Рядом с анальным отверстием у них есть железы, которые выделяют феромоны. Они несут огромное количество информации о данной кошке. Грубо говоря, это «паспорт» животного. Феромоны указывают на возраст кота, пол, готовность к спариванию, состояние здоровья. И когда после долгой разлуки животное встречает хозяина и поворачивается к нему спиной, это значит, что оно делится информацией о себе. Но мы трактуем это как то, что кот на нас обижается.

Кошки — недоверчивые животные Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





— Как коты проявляют свою любовь и привязанность?

— Начнем с того, что они тоже умеют целоваться. Но делают это необычным способом. Это называется «кошачий поцелуй». Чтобы это увидеть, нужно сделать следующее: смотрите на кота чуть искоса с расстояния в полметра-метр и начинайте медленно моргать. И тогда вы заметите, что он делает то же самое. Это значит, что кошка шлет свой «поцелуй», показывает, что довольна и выражает благодарность. Еще можно получить такой «поцелуй», если говорить кошке приятные слова. Для этого нужно произносить их низким голосом. Она тоже будет щуриться и посылать вам «поцелуйчики».

Еще кошки проявляют любовь, когда трутся о человека, это очень важно для них. Это показатель доверия, ведь животное готово смешивать запах хозяина со своим, становиться единым целым, семьей.

Показателем доверия служит то, что кошка может лежать при человеке на спине животом кверху, так как это одно из самых уязвимых мест у питомца. Ошибка, которую в таких случаях допускают люди — начинают протягивать свои руки, пытаются жамкать это пузо. Лучше этого не делать, а просто наслаждаться тем, что животное уверено в том, что вы не будете его беспокоить.

Если кот лежит перед вами животиком кверху — он вам доверяет. Но злоупотреблять этим не нужно! Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





— А «молочный шаг» (топтание на месте и мурчание) — это показатель любви к человеку?

— Нет, это другая история. Изначально «молочный шаг» проявляется у новорожденных котят. Этот инстинкт, нужный для того, чтобы они могли получить больше молока у мамы. Они присасываются к соску, начинают мять вокруг лапками, соответственно, приток увеличивается. Так они становятся сытыми, довольными и получают положительные эмоции. Когда котята вырастают, молоко им больше не нужно, но есть память тела о том, что после «молочного шага» они успокаиваются. С помощью него они обычно готовятся ко сну.

— Что может стать стрессом для животных?

— Всё зависит от того, насколько сама кошка стрессоустойчивая. Например, кто-то при уборке пылесосом может спокойно спать. Тогда можно сказать, что животное максимально спокойное. А бывает, что курьер позвонит в дверной звонок и кот сразу прячется. Тут всё индивидуально. Мы должны понимать, что не любое событие, которое вызывает стресс, плохо скажется на животном. Всё нормально, если котик потом органично выходит из переживаний. Если этого не происходит, то потом могут быть проблемы с физическим и эмоциональным состоянием.



Большую часть жизни коты спят. В сутки на это уходит 16–18 часов Фото: Мария Тищенко / NGS.RU Поделиться Поделиться





— Как понять, что у кота стресс, который сказывается на здоровье?

— Кошки в этом плане очень необычные существа. Люди обычно начинают трястись при стрессе, боятся, рассказывают о том, как им плохо. Если у кошек происходит что-то плохое, они начинают очень сильно уходить в себя. Они начинают еще больше спать — 20–22 часов, хотя обычно делают это 16–18 часов. Могут прятаться. Например, людей должно насторожить, если кот долгое время сидит в шкафу. Ухудшается аппетит. Это говорит о том, что стресс так сильно превалирует, что отключается базовая потребность в еде.

— Если человек замечает такие признаки, то что делать?

— Я советую сначала обратиться к ветеринару. Есть шкала определения здоровья питомца по его поведению. Даже если у кошки что-то болит, она не будет вам это демонстрировать. Они замыкаются в себе. Чаще всего такое животное, если оно живет в прайде, остальные начинают буквально выгонять. У больной кошки меняется запах, другие это чувствуют и проявляют агрессию. Тогда хозяину нужно отнести животное к ветеринару. Если врач говорит, что со здоровьем всё в порядке, то стоит обратиться к зоопсихологу.

Коты любят, когда в их жизни всё стабильно Фото: Елизавета Пичугина / NGS.RU Поделиться Поделиться





— Почему кошки воруют еду даже тогда, когда у них достаточно корма?

— Чтобы ответить на вопрос, нужно понимать вводные составляющие. Например, ко мне обращались люди, которые взяли с улицы 3-месячного котенка. У него в миске всегда была еда, но он всё равно воровал. Чаще всего это происходит из-за того, что у таких животных не было сытой жизни. Им всегда нужно было ее добывать. Поэтому в подкорке сохранилась информация о том, что пока корм есть — надо брать. Может быть и такое, что коту дают натуральный корм, но его меньше, чем требуется. Бывает, что у животного есть интерес именно к воровству. Ему скучно, делать нечего, а на столе есть то, чем можно поиграть и вдобавок привлечь внимание хозяина. В каждой семье мы будем видеть разные причины такого поведения.

— У кошек иногда бывают проблемы с лотком. Почему, даже если в нем чистый наполнитель, животные ходят мимо?

— Случаев очень много. Иногда мы начинаем разбираться, и оказывается, например, что лоток чистый, но наполнителя очень мало. Или наполнитель просто не подходит конкретному животному. Тот же силикагелевый — удобный и прекрасно убирает запах, но у некоторых производителей острые края гранул. Тогда котам больно на них наступать. Еще нюанс — если котик ходит рядом с лотком, то это говорит о том, что его устраивает место, но сам лоток или его содержимое — нет. Нужно разбираться с этим. А если кот начинает ходить совсем в другое место — например, на кровать или диван, это другая история. Тут нужно понять, почему мягкая кровать лучше лотка. Это может говорить о проблемах со здоровьем, поэтому стоит обратиться к ветеринару. Особенно если раньше животное постоянно пользовалось лотком, а потом прекратило.



Коты прекрасно ориентируются на местности по геомагнитному полю Земли Фото: Мария Тищенко / NGS.RU Поделиться Поделиться





— Кот остался на неделю без хозяев, потому что они уехали в отпуск. За это время к нему два раза приходила мать хозяйки и кормила. После возвращения владельцев кот весь вечер кричал так, что охрип. Почему так получилось?

— Крики — это механизм, с помощью которого хоть что-то до нас доходит. Если мы понаблюдаем за тем, как общаются кошки в жизни, то заметим, что это в основном молчащие существа. Речь появилась у кошек тогда, когда произошло одомашнивание. В дикой природе голос применяется редко. По мнению кошек, люди — глупые существа, потому что они не умеют считывать информацию с помощью языка тела. Это вынуждает их применять голос. Кот кричал, потому что считал, что его бросили. Его на неделю отрезали от внешнего мира, и всё, что накопилось, он проявил таким образом. Поэтому совет этой семье: в следующий раз пусть кота не только кормят, но и играют с ним хотя бы 10–15 минут, чтобы направить его накопившуюся энергию в мирное русло.



Если хотите понравиться котику — меньше трогайте его Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





— Почему одни гости сразу нравятся котам, а другие — нет?

— Если вы хотите, чтобы кот вас любил — не проявляйте к нему никакого интереса. Чем меньше новый человек будет протягивать руки, пытаться обнять кота или потискать, тем больше вероятность, что животное само подойдет, будет общаться и тереться. Люди — тактильные существа. Нам нужно всё потрогать и пощупать. Кошки очень любят свои границы, любят, чтобы их уважали. Когда вы это делаете, кошка сама дает возможность сокращать границы. Чаще всего коты не любят детей именно потому, что они не знают, что такое границы, и пугают котиков.

— Если речь не о гостях, а о хозяевах, то почему котам не нравятся некоторые члены семьи?

— Чаще всего по той же самой причине. Это хорошо было заметно в период пандемии. Мы все засели по домам. Тогда было много обращений по этому поводу. И когда я просила прислать видео о том, как хозяева общаются с животными, прослеживалась главная ошибка. Например, котик спит в своем любимом лежаке, человек подходит, протягивает руку и гладит. Или кот сидит на диване, а хозяин берет его и усаживает на руки. А кот, может быть, ничего этого не хотел. И чаще всего коты лучше относятся к тем людям, которые утверждают, что не любят котов. Уберите руки от котов — тогда они вас оценят, полюбят и захотят общаться.