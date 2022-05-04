13 мая — Правовая дискуссия «Мораторий на банкротство: риски и рецепты»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает принять участие в дискуссии представителей бизнеса, а также юристов, арбитражных управляющих, адвокатов, судей, судебных приставов и делегатов от контрольных и надзорных органов.
Темы к обсуждению:
· Разбор правил игры: как работает мораторий на банкротство. Полина Портнова, юрист «Апелляционного центра»
· Практические рекомендации в период действия моратория на банкротство. Александр Свашенко, старший юрист АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».
· Опыт «ковидного» моратория: кому он помог, кому нет и в чем. Юлия Комбарова, управляющий партнер «Юридического бюро №1»
· Рецепты для должника: прятаться за мораторием или банкротиться самому. Ахмед Кулаев, управляющий партнер «АТРА»
· «Вредные советы»: на что надеялись и что делали должники и кредиторы в прошлый мораторий. Юлия Комиссарова, партнер СПб КА «Комиссаров и партнеры»
· Подготовка к отмене/окончанию срока моратория: как не допустить аврала. Наталья Танцюра, партнер ATMA Capital Group
Свободные темы (можно предложить свою):
· Практика оспаривания сделок, совершенных в период моратория на банкротство
· Рецепты для кредитора: что делать, когда нельзя банкротить.
Модератор: Павел Горошков, деловой журналист
Правовая дискуссия «Мораторий на банкротство: риски и рецепты» состоится 13 мая 2022 года в 12:00 в традиционном смешанном формате — в зале БЦ «Лениздат» на наб. р. Фонтанки, 59, и в ZOOM.
По вопросам участия:
Стравинскайте Диана, +7 (981) 770–33–98, diana@fontanka.ru