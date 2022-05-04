13 мая — Правовая дискуссия «Мораторий на банкротство: риски и рецепты»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает принять участие в дискуссии представителей бизнеса, а также юристов, арбитражных управляющих, адвокатов, судей, судебных приставов и делегатов от контрольных и надзорных органов.

Темы к обсуждению:



· Разбор правил игры: как работает мораторий на банкротство. Полина Портнова, юрист «Апелляционного центра»

· Практические рекомендации в период действия моратория на банкротство. Александр Свашенко, старший юрист АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».

· Опыт «ковидного» моратория: кому он помог, кому нет и в чем. Юлия Комбарова, управляющий партнер «Юридического бюро №1»

· Рецепты для должника: прятаться за мораторием или банкротиться самому. Ахмед Кулаев, управляющий партнер «АТРА»