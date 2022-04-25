Видеорегистратор снял смертельную аварию на юге КАД. Под удар попал «Дастер» на аварийке

Haval догнал Renault Duster, который пытался перестроится в безопасную полосу на кольцевой автодороге в Ломоносовском районе Ленобласти 25 апреля. Для пассажирки кроссовера авария оказалась смертельной.

Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД по Петербургу и области, авария произошла на 83-км внешнего кольца КАД незадолго до половины седьмого вечера. По предварительны данным, Haval под управлением 44-летнего мужчины въехал в остановившийся Duster, после чего автомобиль столкнулся с Peugeot.

В результате аварии погибла 67-леняя женщина, ехавшая в Duster. Водитель 1950 года рождения госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

«Мы с мужем ехали позади и видели момент столкновения. Сразу остановились и пытались оказать помощь водителю и пассажирке «Дастера». Мужчина получил ушибы и был в сознании, его забрала скорая. Женщина 1954 года, погибла на месте до приезда скорой. Пульса не было, уже в момент, когда вызывали скорую, начали синеть руки», – рассказала «Фонтанке» Юлия.



По её словам, пожилой водитель успел объяснить, что у его машины деталь, он включил аварийку, пропускал поток и собирался перестроиться в безопасную полосу.



«Сами чуть не въехали в этот Дастер, он ехал в средней полосе со скоростью километров 40, впереди идущий авто перестроился, и тут он появился, дистанция спасла и неплотное движение. Ехал без заднего бампера, в салоне вроде были пенсионеры», – добавляет в комментариях Семён, успевший увидеть пострадавший автомобиль в движении.

В пресс-службе ФКУ «Упдор Северо-Запад» сообщили, что в результате попутного столкновения трёх легковых машин, в котором есть погибший и пострадавший, была занята 3 полоса и полоса безопасности.

