Генпрокурор заявил, что стоимость лекарств в аптеках выросла из-за «необъяснимой жадности» коммерсантов

Рост цен на лекарства в аптеках во многих регионах связан с «необъяснимой жадностью» коммерсантов. Об этом 25 апреля заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на расширенной коллегии ведомства.



«Проведенные проверки показали, что на пути от изготовителя до конечного покупателя их стоимость в медучреждениях и аптеках многих регионов выросла в разы по причине порой необъяснимой жадности коммерсантов от медицины», — отметил он.



Краснов призвал коллег проверять цепочки ценообразования и обоснованность установления торговых наценок на лекарства, товары первой необходимости и продукты питания. «Жестко пресекайте попытки откровенных спекуляций в период нестабильности на рынке», — призвал он.

