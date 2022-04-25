    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 1

    4 м/с, сев

    755мм

    73%

    Подробнее
    usd73.51eur80.02
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Генпрокурор заявил, что стоимость лекарств в аптеках выросла из-за «необъяснимой жадности» коммерсантов

    2613
    17 комментариев

    Рост цен на лекарства в аптеках во многих регионах связан с «необъяснимой жадностью» коммерсантов. Об этом 25 апреля заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на расширенной коллегии ведомства.

    «Проведенные проверки показали, что на пути от изготовителя до конечного покупателя их стоимость в медучреждениях и аптеках многих регионов выросла в разы по причине порой необъяснимой жадности коммерсантов от медицины», — отметил он.

    Краснов призвал коллег проверять цепочки ценообразования и обоснованность установления торговых наценок на лекарства, товары первой необходимости и продукты питания. «Жестко пресекайте попытки откровенных спекуляций в период нестабильности на рынке», — призвал он.

    В конце марта «Ведомости» писали, что российские врачи столкнулись с дефицитом более 80 препаратов. При этом отмечалось, что пик недостатка товаров уже позади, он был вызван ажиотажным спросом.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (17)

    Leo.S
    Любимая тема - все кто угодно виноват, но не главнюк и банда.
    фру
    чё, прям жаднее прокурорских?
    Dud
    а нафига вы пустили "жадных коммерсантов" в т.н. "стратегический" бизнес, который как минимум на 51%должен быть монополизирован государством? у нас атомные подлодки ИП-шники ещё не строят?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний