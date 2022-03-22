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Российские врачи столкнулись с нехваткой 80 препаратов. Виноват тревожный потребитель

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Российские врачи столкнулись с дефицитом более 80 препаратов, об этом сообщают «Ведомости» 22 марта. Издание ссылается на результат опроса 3317 докторов сотрудниками профсообщества «Врачи.рф».

«Врачи рассказали о проблемах с противовоспалительными (детский нурофен), гастроэнтерологическими (урсофальк), противоэпилептическими, противосудорожными препаратами (финлепсин, депакин, диазепам, карбамазепин, латуда-56), а также с антидепрессантами (пароксетин, анафранил) и антипсихотиками (рисполепт)», — пишет издание.

Врачи также отметили проблемы с инсулином, ферментами для поджелудочной, лекарствами для щитовидки, для диабетиков, а также оральными контрацептивами и препаратами для менопаузальной гормональной терапии.

Отмечается, что пик дефицита уже позади. Вызван он был ажиотажным спросом. «Врачи столкнулись в практике с дефицитом более чем 80 препаратов», — уточняют «Ведомости».

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Комментарии (13)

745876
Вот не была я тревожным потребителем до той поры, пока Л -тироксина не осталось 15 табл. (ЩЖ удалена полностью, препарат жизненно необходим). Без тревожности направилась в аптеку и... Погрузилась в абсолютную тревожность "отсутствия и неизвестности". И все "бла-бла" что на складах есть и поступит в аптечную сеть, уже месяц отдаются звоном в моей тревожной голове.
Avocat
Опять пациенты виноваты!))))
Cashmare
в отсутствии лекарств виноват тревожный потребитель, в отсутствии контрацептивов - промежный возбудитель, в отсутствии сахара - пирожный поглотитель. и только чиновный небожитель ни в чем не виноват
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