Российские врачи столкнулись с нехваткой 80 препаратов. Виноват тревожный потребитель

«Врачи рассказали о проблемах с противовоспалительными (детский нурофен), гастроэнтерологическими (урсофальк), противоэпилептическими, противосудорожными препаратами (финлепсин, депакин, диазепам, карбамазепин, латуда-56), а также с антидепрессантами (пароксетин, анафранил) и антипсихотиками (рисполепт)», — пишет издание.

Российские врачи столкнулись с дефицитом более 80 препаратов, об этом сообщают «Ведомости» 22 марта. Издание ссылается на результат опроса 3317 докторов сотрудниками профсообщества «Врачи.рф».

Врачи также отметили проблемы с инсулином, ферментами для поджелудочной, лекарствами для щитовидки, для диабетиков, а также оральными контрацептивами и препаратами для менопаузальной гормональной терапии.



Отмечается, что пик дефицита уже позади. Вызван он был ажиотажным спросом. «Врачи столкнулись в практике с дефицитом более чем 80 препаратов», — уточняют «Ведомости».

