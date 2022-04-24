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    Губернатор Севастополя сообщил, что восемь матросов с крейсера «Москва» заканчивают лечение и скоро вернутся в строй

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    Восемь матросов с ракетного крейсера «Москва» завершают лечение в госпитале Минобороны в Севастополе. Об этом 24 апреля сообщил губернатор города Михаил Развожаев, который навестил их в медучреждении.

    «Поблагодарил ребят за службу <...> Все военнослужащие находятся на финальной стадии выздоровления. Скоро они смогут вернуться в свои подразделения», — написал он в своем телеграм-канале.

    Ранее министерство обороны сообщило, что в ходе борьбы за живучесть флагмана Черноморского флота погиб один военнослужащий и 27 пропали без вести.

    Остальные 396 членов экипажа корабля, по данным министерства, были эвакуированы на корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь.

    В ночь на 14 апреля стало известно, что из-за пожара на крейсере сдетонировал боезапас, корабль получил серьёзные повреждения. Позже в Минобороны уточнили, что крейсер сохраняет плавучесть, а пожар локализован. А вечером того же дня ведомство объявило, что крейсер затонул при буксировке в Севастополь. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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