Он затонул. Ракетный крейсер «Москва» не дошел до базы в Севастополе

Минобороны РФ сообщило, что ракетный крейсер «Москва» из-за взрыва боезапаса потерял остойчивость и в условиях шторма затонул.



Севастопольцы утверждают, что видели, как он почти дошел до пункта назначения. О том, что поврежденный пожаром ракетоносец прибыл в Севастополь, местные начали сообщать во второй половине дня 14 апреля. «В базу его пока не поставили. Может быть чего-то опасаются», — рассказал «Фонтанке» Анатолий. Сфотографировать у него не получилось, так как крейсер шел на буксире далеко от берега. «Если и есть что-то, не видно», — сказал он, отвечая на вопрос о повреждениях. И добавил: «Работаю рядом с госпиталем, но тут тихо».

Хронология событий

В ночь на 14 апреля государственные информагентства со ссылкой на Минобороны сообщили, что (цитата по ТАСС) «в результате пожара на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован». Аналогичное сообщение было опубликовано в официальном канале ТАСС, однако впоследствии из фразы про экипаж убрали слово «полностью». На сайте остался оригинальный вариант.

После полудня вышло новое сообщение Минобороны:

«Очаг возгорания на крейсере «Москва» локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены. Крейсер «Москва» сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено. Экипаж крейсера был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского Флота. Принимаются меры по буксировке крейсера в порт. Причины пожара устанавливаются».

Причину ЧП на «Москве» не стал называть и пресс-секретарь Пентагона. Её, причину, уже почти сутки обсуждают в телеграм-каналах, называя тип и страну-производителя комплекса, с которого якобы был нанесен ракетный удар. В гибель корабля поверил и депутат Госдумы Константин Затулин. В своем телеграм-канале он написал:



«В прошлые годы я знал многих командиров и офицеров крейсера «Москва», не раз бывал на его борту. Я не знаком с последним командиром крейсера Антоном Куприным, и не знаю, жив он или погиб. На данный момент все, что мне известно, что экипаж спасали в трудных штормовых условиях. Мы, конечно, узнаем, кто ушел вместе с кораблем, и не оставим близких без нашей поддержки. Всем вечная память».

После второго заявления Минобороны, о том, что «Москва» на плаву, Затулин снова высказался:

«Хорошая новость, вносящая коррективу в судьбу корабля, к которому я отношусь, как к своему ребенку. Подтверждаю главное, о чем я хотел сказать своим предыдущим заявлением. О том, что надо называть вещи своими именами и отвечать, даже демонстративно, на вызовы противника. А атака на флагман Черноморского флота — это вызов».

В 16.30 по московскому времени представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что у США нет информации о причинах пожара на крейсере, но сообщил также, что корабль способен идти своим ходом и движется в сторону Севастополя.



Оценить масштаб повреждений, а они, по словам Минобороны, серьезные, пока не представлялось возможным. В течение дня по сетям ходили фото и видео якобы пожара и взрывов на «Москве», но все это на поверку отказалось архивными кадрами учений или пожаров на гражданских судах.

За час до полуночи Минобороны передало госагентствам новое сообщение:

«При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул».

От «Славы» до «Москвы»

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» — единственный корабль 1 ранга Черноморского флота. Это головной корабль проекта 1164 «Атлант», который был задуман по итогам вьетнамской войны в качестве ответа американским авианосцам. Строительство головного корабля началось в 1976 году, через шесть лет первый советский «убийца авианосцев» сошел со стапелей Николаевского судостроительного завода и вошел с состав Черноморского флота. До 1995 года крейсер носил имя «Слава», а затем был переименован в «Москву».



Первый серийный корабль спускался на воду как «Адмирал флота Лобов», а сегодня служит на Северном флоте как «Маршал Устинов». Петербуржцам этот крейсер хорошо знаком — часто приходит на парад ко дню ВМФ. Третий и последний «выпускник» проекта — бывшая «Червона Украина» ныне «Варяг» Тихоокеанского флота. На Николаевском заводе был заложен еще один ракетоносец-атлант. В 1993 году в результате раздела имущества он в состоянии 95-процентной готовности был передан ВМС Украины. Его дважды переименовывали, остановились на имени «Украина», но в строй так и не ввели.



Фото: с сайта warbook.club Поделиться Поделиться





Главный калибр «Москвы» — ракетный комплекс Вулкан (16 пусковых установок), он также несет на себе торпедные аппараты, реактивные бомбовые установки РБУ — 6000, зенитно-ракетные установки С-300Ф Форт и Оса-МА и противолодочный вертолет КА- 25/27 с ангаром и вертолетной площадкой. В 2018 году ходили разговоры о предстоящей модернизации «Москвы», собирались заменить «Вулкан» на более современные ПКР «Оникс» и ОРК «Калибр», но, судя по всему, от этих планов отказались. «Маршал Устинов», к слову, за годы службы трижды вставал на ремонт и модернизацию.



Фото: с сайта warbook.club Поделиться Поделиться



