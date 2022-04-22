В Минобороны впервые назвали количество погибших и пропавших без вести на крейсере «Москва»

«В ходе борьбы за живучесть» крейсера «Москва» погиб один военнослужащий и 27 пропали без вести. Об этом 22 апреля заявили в Минобороны РФ.

Остальные 396 членов экипажа корабля, по данным министерства, были эвакуированы на корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь. Также в Минобороны отметили, что оказывают поддержку и помощь семьям погибшего и пропавших без вести в результате ЧП с крейсером.

В ночь на 14 апреля стало известно, что из-за пожара на крейсере сдетонировал боезапас, корабль получил серьёзные повреждения. Позже в Минобороны уточнили, что крейсер сохраняет плавучесть, а пожар локализован. А вечером того же дня ведомство объявило, что крейсер затонул при буксировке в Севастополь. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».