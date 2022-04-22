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    В Минобороны впервые назвали количество погибших и пропавших без вести на крейсере «Москва»

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    Министерство обороны РФ сообщило о потерях экипажа флагмана Черноморского флота ракетного крейсера «Москва» в ходе борьбы за живучесть.

    «В ходе борьбы за живучесть» крейсера «Москва» погиб один военнослужащий и 27 пропали без вести. Об этом 22 апреля заявили в Минобороны РФ.

    Остальные 396 членов экипажа корабля, по данным министерства, были эвакуированы на корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь. Также в Минобороны отметили, что оказывают поддержку и помощь семьям погибшего и пропавших без вести в результате ЧП с крейсером.

    В ночь на 14 апреля стало известно, что из-за пожара на крейсере сдетонировал боезапас, корабль получил серьёзные повреждения. Позже в Минобороны уточнили, что крейсер сохраняет плавучесть, а пожар локализован. А вечером того же дня ведомство объявило, что крейсер затонул при буксировке в Севастополь. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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