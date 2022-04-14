Минобороны: Крейсер «Москва» сохраняет плавучесть, пожар локализован

Ночью информагентства со ссылкой на Минобороны передали, что в результате пожара на крейсере сдетонировал боезапас , и корабль получил сильные повреждения.

«Очаг возгорания на крейсере «Москва» локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены. Крейсер «Москва» сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено», — отмечается в сообщении, разосланном ведомством днём 14 апреля.

Российское Министерство обороны информирует, что крейсер «Москва» сохраняет плавучесть. Его планируется отбуксировать в порт.

В ночных новостях сообщалось, что экипаж крейсера был эвакуирован. После полудня Минобороны уточнило, что людей забрали находящиеся в районе корабли Черноморского флота.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Владимиру Путину доложено о ситуации с крейсером «Москва» Черноморского флота по линии Минобороны.



«Коммерсантъ» также цитирует Пескова: «Не могу вам ничего сказать. По линии военных доклады идут регулярно верховному главнокомандующему», — сказал господин Песков.

Причины пожара устанавливаются, добавляют в министерстве.

