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    Минобороны: Крейсер «Москва» сохраняет плавучесть, пожар локализован

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    63 комментария

    Российское Министерство обороны информирует, что крейсер «Москва» сохраняет плавучесть. Его планируется отбуксировать в порт.

    «Очаг возгорания на крейсере «Москва» локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены. Крейсер «Москва» сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено», — отмечается в сообщении, разосланном ведомством днём 14 апреля.

    Ночью информагентства со ссылкой на Минобороны передали, что в результате пожара на крейсере сдетонировал боезапас, и корабль получил сильные повреждения.

    В ночных новостях сообщалось, что экипаж крейсера был эвакуирован. После полудня Минобороны уточнило, что людей забрали находящиеся в районе корабли Черноморского флота.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Владимиру Путину доложено о ситуации с крейсером «Москва» Черноморского флота по линии Минобороны.

    «Коммерсантъ» также цитирует Пескова: «Не могу вам ничего сказать. По линии военных доклады идут регулярно верховному главнокомандующему», — сказал господин Песков.

    Причины пожара устанавливаются, добавляют в министерстве.

    «Москва» — флагман Черноморского флота, головной корабль проекта 1164 «Атлант». Введен в эксплуатацию в 1983 году под наименованием «Слава». В 1996 году крейсер получил свое нынешнее название. Основное ударное вооружение корабля — 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан».

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    Комментарии (63)

    274642230
    Народец на Фонтанке специфический.
    За печеньки сидят, или цепсошники, или просто контуженные на голову собчаки урганты ахеджаковы
    Za Победу!
    267086865
    А где фото - видео подтверждение? Сохраняет плавучесть, так сфоткайте...покажите, назовите причину детонации/пожара.
    274573446
    Без малого 200 лет назад Александр Сергеевич Грибоедов словами полковника Сергея Сергеевича Скалозуба сказал о Москве: "Пожар способствовал ей много к украшению".

    Точка. Абзац.
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