ТАСС: На ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боезапас

На ракетном крейсере «Москва» произошел пожар, его причины устанавливаются, сообщили ночью 14 апреля информагентства, в том числе ТАСС, РИА Новости, «Интерфакс», со ссылкой на Министерство обороны России.

«В результате пожара на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован», — цитируют агентства сообщение ведомства.

Где именно произошло ЧП, в публикациях не говорится.

«Москва» — флагман Черноморского флота, головной корабль проекта 1164 «Атлант». Введен в эксплуатацию в 1983 году под наименованием «Слава». В 1996 году крейсер получил свое нынешнее название. Основное ударное вооружение корабля — 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан», — информирует ТАСС.