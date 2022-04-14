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    ТАСС: На ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боезапас

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    На ракетном крейсере «Москва» произошел пожар, его причины устанавливаются, сообщили ночью 14 апреля информагентства, в том числе ТАСС, РИА Новости, «Интерфакс», со ссылкой на Министерство обороны России.

    «В результате пожара на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован», — цитируют агентства сообщение ведомства.

    Где именно произошло ЧП, в публикациях не говорится.

    «Москва» — флагман Черноморского флота, головной корабль проекта 1164 «Атлант». Введен в эксплуатацию в 1983 году под наименованием «Слава». В 1996 году крейсер получил свое нынешнее название. Основное ударное вооружение корабля — 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан», — информирует ТАСС.

    Источник РИА Новости в силовых структурах Крыма подтвердил, что крейсер остаётся флагманом Черноморского флота.

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