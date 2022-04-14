Минобороны РФ: Крейсер «Москва» затонул во время шторма

Крейсер «Москва» затонул при буксировке в порт назначения. Корабль потерял остойчивость из-за повреждений, полученных во время пожара.

Об этом 14 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Отмечается, что у него был поврежден корпус из-за детонации боезапаса. «Москва» потерял остойчивость и утонул «в условиях шторма».

В ночь на четверг, 14 апреля, информагентства со ссылкой на Минобороны рассказали, что из-за пожара на флагмане Черноморского флота сдетонировал боезапас и корабль получил сильные повреждения. Днем в оборонном ведомстве уточнили, что крейсер сохраняет плавучесть, а пожар локализован.