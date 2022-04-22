Куда пойти 22–24 апреля: выставка ретромашин, Пасха в музеях и весна в Ботсаду

На этих выходных советуем не сидеть дома, а идти ловить солнце в парках и Ботсаду, гулять по городу с фотографом «Фонтанки» или заряжаться музыкой на «живых» концертах.



Актуальное

Русский музей покажет «детективное» в реставрации

До 18 июля, 0+ В Русском музее продолжают открывать тайны работы реставраторов. Зашедшие в корпус Бенуа на новую выставку «Сохраняя историю» увидят больше трёхсот экспонатов — иконы, живопись и графику, декоративно-прикладное искусство, скульптуру. У каждой вещи своя история изучения, часто похожая на детектив, — в чем «Фонтанка» успела убедиться сама. О том, как сотрудники мастерских годами восстанавливали камин Врубеля «Вольга и Микула» или как на одной из икон с Николаем Чудотворцем нечаянно оказалось сразу четыре глаза, реставраторы рассказали сами.



Могучий окунает в мир Шукшина 22 -24 апреля, 19:00, 16+

На сцене БДТ в этот уик-энд проходят предпремьерные показы новинки от Андрея Могучего — «Материнского сердца» по рассказам Василия Шукшина. Главную роль в постановке исполняет Нина Усатова. Её героиня — женщина, которая потеряла четверых сыновей и пытается спасти последнего, пятого. К несчастью для себя и окружающих, тот склонен попадать в плохие истории и не думать о последствиях. Основная премьера запланирована на осень 2022 года.

Царские машины и ретро — посреди «Экспофорума» 22–24 апреля, 0+

Десятки ретромашин и моделей городского транспорта разных эпох всего на несколько дней выставлены в «Экспофоруме». В Петербург из Москвы приехала «Олдтаймер-Галерея» — выставка, известная тщательным отбором автомобилей для показа. В этом году акцент сделан на «царских моторах» — машинах, которые принадлежали Николаю II и были приписаны к «Собственному Его Императорского Величества гаражу». Среди всех монархов-современников российский император собрал самую большую автоколлекцию — с фаэтоном «Делоне-Бельвиль», «Роллс-Ройсами», спортивным «Бенцем» и «Зеброй».



Весна встретилась с летом посреди Ботанического 21–24 апреля, 0+

Ну а в Ботаническом саду на этих выходных одновременно пройдут сразу два фестиваля: цветут подснежники, а суккуленты — несколько сотен видов — достигли пиковой формы. Два настолько разных вида в саду решили показывать одновременно хотя бы затем, чтобы удивить гостей контрастом. Кактусы, которые обычно не покидают фондовую оранжерею, доступны для осмотра в Зелёном домике с 21 до 24 апреля. На праздник «День подснежника» посетителей ждут в парке-дендрарии 23 и 24 апреля.

В театре

Пьеса Кристи — в «Балтийском доме» 23–24 апреля, 12+

В «Балтийском доме» поставили спектакль по пьесе «Свидетель обвинения» Агаты Кристи. По сюжету отставной адвокат Август Уилфрид Робартс решается взяться за дело об убийстве пожилой и очень богатой дамы. В вину единственного подозреваемого в этом деле верят все, даже его жена. Но есть вероятность, что всё окажется сложнее. Режиссёр новинки — Владимир Жуков.



«Арлекин» — по всему городу



До 29 апреля, 0+

До конца апреля продолжается фестиваль и конкурс театрального искусства для детей «Арлекин». В пятницу на своей сцене «Упсала-цирк» покажет «Перья» (14+) — представление о личной и народной памяти и истории. В субботу в театре «Зазеркалье» играют «Лето пахнет солью» (10+) Канского драматического театра из Красноярского края, а Большой театр кукол ждёт у себя желающих увидеть «Полюс Амундсена» — историю одной заполярной экспедиции в трактовке Марии Критской. Полное расписание показов и афишу стоит смотреть на сайте фестиваля.

На Васильевском — театральный LOFT До 24 апреля

Соскучившимся по театру взрослым стоит обратить внимание на фестиваль LOFT https://www.fontanka.ru/2022/04/18/71265227/ в Театре на Васильевском. Недавнюю премьеру «Горя от ума» (16+) Руслана Нанавы по пьесе Александра Грибоедова там представят 22 апреля. На следующий день Школа-студия МХАТ покажет работу Веры Харыбиной «Самое главное» (16+) — своего рода воплощение теории о том, что «мир — театр». На воскресенье запланировано выступление актёров Челябинского драматического камерного театра. В Петербург режиссёр Алексей Янковский привёз новую трактовку пьесы «Сын» (16+) французского драматурга Флориана Зеллера.



Узнать новое

Этнографический проведёт к «духовным традициям» До 10 июля, 0+

В Российском этнографическом музее к Пасхе заработала выставка «Европейские духовные традиции». Выстроена она таким образом, чтобы зритель узнал главное о пасхальных традициях католических и православных народов и понял, что стили празднования во многом схожи, но отличаются деталями. И они — самое интересное.

«Пасхальные выходные», или Урок истории

23 и 24 апреля, 6+

Тем временем в Музее истории религии специально для детей разработали программу «Пасхальные выходные». На тематических экскурсиях научные сотрудники максимально простым языком расскажут, что такое Эдемский сад, упомянут иудейские города Вифлеем и Вифанию, «в которых произошли важнейшие для христиан всего мира события», и остановятся на произошедшем в Иерусалиме — от предательства до воскрешения.

Эрмитаж покажет праздничные драгоценности До 2 апреля 2023 года, 6+

Религиозно-праздничную тему не обошли и в Эрмитаже — выставку «Пасха в России» анонсируют как одну из крупнейших. Иконы, богослужебные облачения, пасхальные сувениры, графические работы, множество предметов, принадлежавших царской семье, выставлены в Малой церкви Зимнего дворца. Интересны они, конечно, с художественной точки зрения. Яйца, которые было принято дарить на Пасху в России, не просто так показывают в отдельных витринах — среди них есть очень дорогие экспонаты удивительно тонкой работы и со своими секретами.



Фото: пресс-служба Эрмитажа Поделиться Поделиться





Фотограф «Фонтанки» научит ловить момент 23 апреля, 8:00, 12+

Фотокорреспондент «Фонтанки» Михаил Огнев готов делиться не только байками о том, как и что ему приходилось снимать за время работы, но и навыками практическими. Утром в субботу он станет ведущим прогулки-воркшопа: научит снимать живые карточки на телефон и находить лучшие обзорные точки на улицах города. Группа небольшая, чтобы каждому хватило внимания, длительность рассчитана на два часа. Впрочем, на практике всё может поменяться. В такую погоду, в центре, ещё и в выходной ничего не стоит и загуляться.

Борьбу с огнём в Петербурге покажут в фотографиях До 5 июня, 0+

Вдохновиться на фоторепортёрскую работу поможет выставка «Укрощение огня». На втором этаже Парадного корпуса «Росфото» со снимков легко считать историю развития пожарного дела и «эволюцию» работы человека в огне. Пожарные части работали и в блокаду, и в мирное время, а тушили часто подручными средствами



Фото: Пресс-служба Росфото Поделиться Поделиться





Город — через «глазок» До 14 июня

Петербург современный в разные годы и сезоны — на выставке «Взгляд сквозь время» в Музее петербургского авангарда. Авторы всех снимков — фотографы-любители, фанаты архитектуры и необычных ракурсов.



За аниме возьмутся профессионалы 24 апреля, 19:00, 12+

Куратор Центра манги и комиксов Юлия Тарасюк поможет сориентироваться в разнообразии аниме на лекции в Oxta Lib. Начнёт с того, что это за жанр такой, почему многие ностальгируют по работам, выпущенным в 1980-х годах и что выбрать для знакомства с ними. Участникам дискуссии «Лицо аниме: создатели и почитатели» стоит зарегистрироваться.



Автор: youtube.com/Кинопоиск

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Дельфин покорит «Электричеством» 22 и 23 апреля, 20:00, 16+

С большой концертной программой «Электричество» длительностью аж два вечера в «Космонавте» выступает Дельфин. Каждой из частей исполнитель дал название — Volume l и Volume ll. Их программа будет различаться. Впрочем, не качеством, а лишь песнями. Да и без больших хитов никто не останется.



Jony отбросит маски на сцене 23 апреля, 20:00, 12+

Исполнитель Jony собирает поклонников на концерте в А2. За прошлый календарный год автор песен успел набрать известность даже среди тех, кто до этого его не слушал. Артист победил во втором сезоне песенного шоу «Маска» и показал, что отлично держаться на сцене и менять голоса ему не мешает даже костюм крокодила.

Anacondaz соберут стадион 23 апреля, 20:00, 16+

Концерт россиян Anacondaz должен стать двойной радостью для фанатов. Мало того, что большое шоу с представлением новой пластинки с длинным названием «Перезвони мне +7 (999) 577-12-02» откладывалось много раз, так ещё и возможности собрать по-настоящему большой зал у группы до этого никогда не было. Исправлять астраханцы собираются теперь в «Юбилейном» — мощнейшим шоу, потоками света и лучшими хитами за все 10 лет.



Фото: обложка альбома Поделиться Поделиться





«Френдзона» выйдет на финальную точку 24 апреля, 20:00, 18+

В этом месяце участники поп-группы «Френдзона», прославившейся с выходом треков «Бойчик» и «Последний экзамен», заявили, что завершают совместную карьеру. Финальный концерт ребята дают в клубе «Морзе» и зовут оторваться в последний раз, словно в первый.

В кинотеатрах

Соотечественникам напомнят про первый «Оскар» С 21 апреля, 12+

На фоне почти полного отсутствия зарубежных конкурентов на экраны выходит фильм «Первый Оскар». Кажется, команда режиссёра Сергея Мокрицкого сумела снять не совсем традиционный патриотический блокбастер. В основе сюжета — реальная история о съемках документальной ленты «Битва за Москву». Главную роль исполнил Тихон Жизневский из «Майора Грома».



Автор: youtube.com/Central Partnership

«Оторви и выбрось»: про семейные драмы С 21 апреля, 12+

Новинка совсем другого плана — довольно дикая и кровавая комедия «Оторви и выбрось» про разборки в одной неблагополучной российской семье. Постановщик Кирилл Соколов не изменяет гротескному стилю, отточенному ещё в его предыдущей работе «Папа, сдохни!». В новой ленте Анна Михалкова играет бабушку, которая воспитывает внучку, пока мать девочки сидит в тюрьме. Вот только непутёвая наконец возвращается с зоны и скрывается вместе с ребёнком. Приходится героине отправляться в погоню.



Автор: youtube.com/Про:взгляд