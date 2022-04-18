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    Группа Anacondaz презентует в Петербурге свой альбом после череды переносов

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    Еще весной прошлого года Петербург должен был живьем услышать новый на тот момент альбом группы Anacondaz со сложным названием «Перезвони мне +7 (999) 577–12–02». Релиз вышел в феврале 2021 года, но из-за пандемии концерт состоится только сейчас. 23 апреля астраханский рэп-коллектив сыграет новые песни на сцене СК «Юбилейный». (16+)

    Фото: vk.com/anacondazspb2021
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    Anacondaz — это синтез речитатива, живой гитарной музыки и ироничных текстов, в которых поднимаются те или иные актуальные проблемы. Спектр тем, попадающих в поле зрения музыкантов, обширен — политика, личные отношения, вопросы экологии и т.п. За 13 лет существования ребята из Anacondaz записали семь полноформатных альбомов и сняли очень много клипов.

    Фото: обложка альбома
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    Увы, показать мы их не можем — в текстах Anacondaz мелькает непечатная лексика, поэтому ищите сами — и вам откроется чудесный мир мелодичного панк-рэпа, под который можно бросаться в самый жаркий слэм.

    Грядущий концерт — важное событие для Anacondaz. Ранее коллектив не собирал в Северной столице такую большую площадку, а если учесть, что мир все же не до конца оправился от ковида, взятие такого рубежа — почти подвиг.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: vk.com/anacondazspb2021
    Фото: обложка альбома

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