Группа Anacondaz презентует в Петербурге свой альбом после череды переносов

Еще весной прошлого года Петербург должен был живьем услышать новый на тот момент альбом группы Anacondaz со сложным названием «Перезвони мне +7 (999) 577–12–02». Релиз вышел в феврале 2021 года, но из-за пандемии концерт состоится только сейчас. 23 апреля астраханский рэп-коллектив сыграет новые песни на сцене СК «Юбилейный». (16+)

Anacondaz — это синтез речитатива, живой гитарной музыки и ироничных текстов, в которых поднимаются те или иные актуальные проблемы. Спектр тем, попадающих в поле зрения музыкантов, обширен — политика, личные отношения, вопросы экологии и т.п. За 13 лет существования ребята из Anacondaz записали семь полноформатных альбомов и сняли очень много клипов.

Увы, показать мы их не можем — в текстах Anacondaz мелькает непечатная лексика, поэтому ищите сами — и вам откроется чудесный мир мелодичного панк-рэпа, под который можно бросаться в самый жаркий слэм.



Грядущий концерт — важное событие для Anacondaz. Ранее коллектив не собирал в Северной столице такую большую площадку, а если учесть, что мир все же не до конца оправился от ковида, взятие такого рубежа — почти подвиг.



Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

