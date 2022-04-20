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    Царские «моторы» и десятки ретроавто остановятся в «ЭкспоФоруме»

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    Ретроавтомобили разных эпох коллекционеры из Москвы, Петербурга и регионов показывают в центре «ЭкспоФорум» с 22 по 24 апреля на выставке «Олдтаймер-Галерея». На площадку съедутся гоночные и пожарные автомобили, городской пассажирский транспорт, советская и зарубежная классика, а ещё машины, принадлежащие царской семье. И таких не один десяток.

    Фото: /vk.com/oldtimer_ru
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    Акцент в этом году организаторы сделали на автомобилях из Собственного Его Императорского Величества гаража. Царской коллекции исполняется 115 лет с момента её официального основания. Среди всех современников-императоров именно Николай II сумел собрать самый большой парк «моторов», как он называл машины в своих дневниках. Коллекция началась с французского фаэтона «Делоне-Бельвиль», и очень скоро к ней добавились «Роллс-Ройсы», спортивные «Бенц» и «Зебра», Metz и, например, автомобили сегодня не существующей марки «Испано-Сюиза». Модели машин, точно таких, как в монаршем парке, выставят на экспозиции отдельно. Там же разместят стенды с ранее не публиковавшимися документами, из которых можно больше узнать и об увлечении императора, и об автопроме того времени.

    В современной части стоит обратить внимание на три автомобиля марки AURUS — Senat, Limousine Armored и на инсталляцию под названием «Компетенции НАМИ». Там показаны основные этапы разработки автомобиля от идеи до готового продукта.

    Фото: vk.com/oldtimer_ru
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    Новинки на выставке представит и Музей Горэлектротранса. Среди таких, например, троллейбус ЯТБ-2. Он был выпущен в 1938 году в Ярославле и несколько десятилетий возил ленинградцев, в том числе и в блокаду. После списания оказался в Зеленогорске и превратился в сарай. Раритет нашли в 2007 году, а завершили реставрацию только осенью 2021 года.

    Не обойдётся и без автомобилей из коллекций «Ленфильма». Один из таких — Studebaker Dictator 1937 года выпуска. Он появляется в лентах «Командир Сингх», «11 молчаливых мужчин», «В поисках утраченного», «Великолепная пятёрка».

    Фото: vk.com/oldtimer_ru
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    Со всеми экспонатами на выставке разрешено фотографироваться, а на водительские места некоторых даже садиться. «Олдтаймер-Галерея» обычно проходит в Москве, так что для Петербурга её «релокация» — событие.

    В дни работы выставки от станции метро «Московская» запустят бесплатные автобусы до выставочного центра. Для дошкольников вход в павильон бесплатный.

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    Ольга Минеева

    Фото: /vk.com/oldtimer_ru
    Фото: vk.com/oldtimer_ru
    Фото: vk.com/oldtimer_ru

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