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    Фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин»: экскурсия в дом с привидением, русский фольклор и «Иваново детство»

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    спектакль «Перья» Упсала-цирка
    спектакль «Перья» Упсала-циркаФото: vk.com/arlekinfestspb
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    С 21 по 29 апреля в Петербурге пройдет XIX Всероссийский фестиваль и конкурс театрального искусства для детей «Арлекин». В программе фестиваля — спектакли, лаборатории, семинары и лекции.

    Фестиваль откроется 21 апреля спектаклем казанского ТЮЗа «Иваново детство» (14+) по мотивам повести Владимира Богомолова «Иван» и сценариев Андрея Тарковского «Иваново детство» и «Зеркало». Режиссер «Гоголь-центра» и «Театра.doc» Антон Фёдоров ставит спектакль как размышление о природе войны и человеческой памяти о ней.

    В конкурсной программе фестиваля подростковая адаптация русского фольклора «Василисса» (12+). Пьеса молодого драматурга Марии Малухиной написана специально для РАМТа.

    «Василисса»
    «Василисса»Фото: vk.com/arlekinfestspb
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    Из русской классики будет представлен спектакль Яны Туминой «Нос» (12+) по произведению Гоголя, поставленный в cевастопольском ТЮЗе.

    «Нос»
    «Нос»Фото: vk.com/arlekinfestspb
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    Для детей Karlsson Haus приготовил «Кентервильское привидение» (6+) — спектакль по тексту Оскара Уайльда поставлен Денисом Полевиковым в жанре экскурсии.

    Театр «Зазеркалье» как «дом» фестиваля к каждому «Арлекину» обычно готовит премьеру. В этом году это будет детская опера Александра Петрова по тексту Маршака «Кошкин дом» (6+)

    «Кошкин дом»
    «Кошкин дом»Фото: vk.com/arlekinfestspb
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    24, 25 и 26 апреля пройдёт Лаборатория «Маленькая Ремарка». Торжественная церемония награждения лауреатов XIX фестиваля «Арлекин» назначена на 29 апреля в театре «Зазеркалье».

    Полное расписание показов и лекций и информацию об изменениях смотрите в группе фестиваля во «ВКонтакте».

    Полина Никитина

    спектакль «Перья» Упсала-цирка
    спектакль «Перья» Упсала-циркаФото: vk.com/arlekinfestspb
    «Василисса»
    «Василисса»Фото: vk.com/arlekinfestspb
    «Нос»
    «Нос»Фото: vk.com/arlekinfestspb
    «Кошкин дом»
    «Кошкин дом»Фото: vk.com/arlekinfestspb

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