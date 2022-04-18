Фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин»: экскурсия в дом с привидением, русский фольклор и «Иваново детство»

С 21 по 29 апреля в Петербурге пройдет XIX Всероссийский фестиваль и конкурс театрального искусства для детей «Арлекин». В программе фестиваля — спектакли, лаборатории, семинары и лекции.
Фестиваль откроется 21 апреля спектаклем казанского ТЮЗа «Иваново детство» (14+) по мотивам повести Владимира Богомолова «Иван» и сценариев Андрея Тарковского «Иваново детство» и «Зеркало». Режиссер «Гоголь-центра» и «Театра.doc» Антон Фёдоров ставит спектакль как размышление о природе войны и человеческой памяти о ней.
В конкурсной программе фестиваля подростковая адаптация русского фольклора «Василисса» (12+). Пьеса молодого драматурга Марии Малухиной написана специально для РАМТа.
Из русской классики будет представлен спектакль Яны Туминой «Нос» (12+) по произведению Гоголя, поставленный в cевастопольском ТЮЗе.
Для детей Karlsson Haus приготовил «Кентервильское привидение» (6+) — спектакль по тексту Оскара Уайльда поставлен Денисом Полевиковым в жанре экскурсии.
Театр «Зазеркалье» как «дом» фестиваля к каждому «Арлекину» обычно готовит премьеру. В этом году это будет детская опера Александра Петрова по тексту Маршака «Кошкин дом» (6+)
24, 25 и 26 апреля пройдёт Лаборатория «Маленькая Ремарка». Торжественная церемония награждения лауреатов XIX фестиваля «Арлекин» назначена на 29 апреля в театре «Зазеркалье».
Полное расписание показов и лекций и информацию об изменениях смотрите в группе фестиваля во «ВКонтакте».
Полина Никитина