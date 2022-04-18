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    БДТ приглашает на предпремьерные показы «Материнского сердца» Андрея Могучего

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    22–24 апреля пройдут предпремьерные показы спектакля Андрея Могучего «Материнское сердце». В основе постановки — рассказы Василия Шукшина. В главной роли — Нина Усатова.

    Фото: Стас Левшин, пресс-служба БДТ им. Г. А. Товстоногова
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    В центре сюжета — история Авдотьи Громовой, той самой простой русской женщины. У Авдотьи пятеро сыновей: четверо уже погибли, а пятый попал в плохую историю с милиционером. Авдотья садится на старый мотоцикл «Урал» и едет в дальнюю дорогу, чтобы спасти своего сына.

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    В спектакле использованы рассказы «Материнское сердце», «Осенью», «Нечаянный выстрел», «Забуксовал», «Как мужик переплавлял через реку волка, козу и капусту», «Далекие зимние вечера», «На кладбище» и «Залётный».

    В постановке занято несколько поколений артистов БДТ, от народных до студентов первого курса Мастерской Андрея Могучего.

    Показы в апреле и июне будут предпремьерными, основная премьера ожидается в новом сезоне в сентябре 2022 года — точная дата будет объявлена позднее.

    16+

    Полина Никитина

    Фото: Стас Левшин, пресс-служба БДТ им. Г. А. Товстоногова

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