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    «Оторви и выбрось»: Анна Михалкова сыграет бабушку-маньячку в кровавой комедии

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    Фото: vk.com/provzglyad
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    Весьма кстати 21 апреля на экраны выходит мрачная комедия про сбрендивших соотечественников «Оторви и выбрось». Молодой и наглый автор Кирилл Соколов (его дебют «Папа, сдохни» правда впечатлял витальной энергией) снял кровавую комедию про разборки в отдельно взятом семействе. Анна Михалкова здесь играет бабушку, которая воспитывает внучку, пока ее мать сидит в тюрьме. После освобождения та решает начать жизнь с чистого листа, но бабуля отдавать внучку не желает. И тогда между родней начинаются погони, преследования, перестрелки и драки.

    Конечно, «наш ответ Тарантино» — беспомощно устаревшая конструкция, сколько ни пытались, ответы получались невразумительными и жалкими. Но у Соколова и эпигонства мало — он придумывает свое, а не копирует чужое — и на всяческие табу и хороший вкус ему плевать. Поэтому он честно лабает бодрый боевик с узнаваемыми типажами и эффектными драками. А на большее не замахивается. Для проката, который скорее мертв, чем жив, это, конечно, маловато — но, как говорится, за неимением коня и осел может считаться лошадью.

    16+

    Иван Чувиляев

    Фото: vk.com/provzglyad

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