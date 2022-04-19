Эрмитаж представит проект «Пасха в России»

Экспозицию «Пасха в России» составят больше трёхсот вещей XVII — начала XX века. Это иконы, богослужебные облачения, пасхальные сувениры, графические работы. Они позволят приобщиться к истории празднования Пасхи в России, познакомят с народными развлечениями, которые традиционно были приурочены к Светлой седмице (неделе после Пасхи).



Музей обращает внимание, что предметы с экспозиции принадлежали членам императорской фамилии, аристократам, дворянам и купцам. Но ряд вещей бытовали и «в народе». Среди пасхальных сувениров особняком стоят яйца — из стекла, фарфора, кости и других материалов.

