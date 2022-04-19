Эрмитаж представит проект «Пасха в России»

Выставку анонсируют как самую масштабную работу с пасхальной темой с помощью эрмитажного собрания.
Экспозицию «Пасха в России» составят больше трёхсот вещей XVII — начала XX века. Это иконы, богослужебные облачения, пасхальные сувениры, графические работы. Они позволят приобщиться к истории празднования Пасхи в России, познакомят с народными развлечениями, которые традиционно были приурочены к Светлой седмице (неделе после Пасхи).
Музей обращает внимание, что предметы с экспозиции принадлежали членам императорской фамилии, аристократам, дворянам и купцам. Но ряд вещей бытовали и «в народе». Среди пасхальных сувениров особняком стоят яйца — из стекла, фарфора, кости и других материалов.
Страстная седмица (неделя до Пасхи) и Светлая (неделя после) занимают важное место в восточнохристианской традиции. В Страстную седмицу принято печь куличи, расписывать яйца, делать творожную Пасху в форме усеченной пирамиды с буквами «ХВ». На праздник дарили подарки, водили хороводы, пели песни, ходили в гости к родным. В изобразительном искусстве Страсти, Сошествие во ад и Воскресение Христа также занимают важнейшее место. Всё вместе это составляет сильную традицию весеннего праздника обновления, родственную, например, иудейскому Песаху — недельному празднику в честь Исхода из Египта.
Пасхальные сувениры в императорской России со временем становились все более изобретательными. Для декора стеклянных пасхальных яиц применяли знаменитую «венецианскую нить» и гравировку, сувениры украшали бисером, эмалями, драгоценными камнями. Ухищрения мастеров касались не только материалов: были пасхальные «сюрпризы», внутри которых находятся миниатюрные колоды карт, шахматы, камни. Кураторы обещают даже сюрприз с резиновым червяком в виде спиральной пружинки. Исторические вещи на экспозиции дополнят современные пасхальные сувениры, выполненные на ИФЗ.
Выставка «Пасха в России» пройдёт с 23 апреля 2022 года по 2 апреля 2023-го в Малой церкви Зимнего дворца.
6+
Анастасия Семенович