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    В Балтийском доме сыграют в детектив Агаты Кристи

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    23, 24 и 30 апреля в Балтийском доме состоится премьера «Свидетеля обвинения» по одноименному рассказу Агаты Кристи. Режиссер — Владимир Жуков.

    Фото: baltic-house.ru/
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    Этот спектакль — первый опыт постановки этого текста Агаты Кристи в Петербурге. Зрителю обещают спектакль в стилистике детективной классики, погружение в легкий нуар и атмосферу Англии 1940-х годов.

    Режиссер Владимир Жуков признался, что ставит спектакль для своей мамы: «Если вы спросите меня, для кого этот спектакль, я вам честно отвечу: для моей мамы. Она обожает детективы».

    Сюжет довольно прост. Главный герой Леонард Воул является единственным подозреваемым в убийстве пожилой и весьма обеспеченной дамы Эмили Френч. Единственным свидетелем на стороне защиты Воула могла бы выступить его жена — Ромейн, но она становится на сторону обвинения. За сложное дело берется блестящий адвокат сэр Уилфред Робертс.

    В спектакле задействована труппа Балтийского дома.

    12+

    Премьерные показы также состоятся 6, 22 и 28 мая.

    Полина Никитина

    Фото: baltic-house.ru/

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