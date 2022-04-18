В Балтийском доме сыграют в детектив Агаты Кристи

23, 24 и 30 апреля в Балтийском доме состоится премьера «Свидетеля обвинения» по одноименному рассказу Агаты Кристи. Режиссер — Владимир Жуков.
Этот спектакль — первый опыт постановки этого текста Агаты Кристи в Петербурге. Зрителю обещают спектакль в стилистике детективной классики, погружение в легкий нуар и атмосферу Англии 1940-х годов.
Режиссер Владимир Жуков признался, что ставит спектакль для своей мамы: «Если вы спросите меня, для кого этот спектакль, я вам честно отвечу: для моей мамы. Она обожает детективы».
Сюжет довольно прост. Главный герой Леонард Воул является единственным подозреваемым в убийстве пожилой и весьма обеспеченной дамы Эмили Френч. Единственным свидетелем на стороне защиты Воула могла бы выступить его жена — Ромейн, но она становится на сторону обвинения. За сложное дело берется блестящий адвокат сэр Уилфред Робертс.
В спектакле задействована труппа Балтийского дома.
12+
Премьерные показы также состоятся 6, 22 и 28 мая.
Полина Никитина