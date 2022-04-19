В «Росфото» расскажут историю пожарных частей Петербурга

Выставка «Укрощение огня» пройдёт с 21 апреля по 5 июня 2022 года на втором этаже Парадного корпуса «Росфото». В экспозицию войдут больше ста шестидесяти объектов.

В 1722 году при Адмиралтейских верфях организовали первую пожарную команду Петербурга. Город с самого основания постоянно подвергался пожарам, специалисты по их тушению были необходимы. Параллельно городские пожары привлекли внимание художников и графиков. Здесь отметим, что ещё в XVII веке в русском искусстве (тогда — в основном религиозном) стали проявляться жанровые тенденции. Возросла роль натюрморта, художники увлечённо работали над многофигурными композициями, изучали натуру и опыт западноевропейских коллег. Конечно, интегрировать его во всей полноте в религиозную живопись было невозможно. Возможности другого ракурса открылись как раз в XVIII веке, в этом смысле интерес к огню и пожару как к натуре вписывается в развитие русского жанра.

Тему огня и пожаров в изобразительном искусстве специалисты изучали в рамках подготовки к изданию книги «Пиромания», которая должна была выйти в 1930-е годы, но проект не был реализован.



Более близкие к нам 1920–1930-е годы представлены работами профессиональных фотографов. Это снимки праздников по случаю юбилеев пожарных, часто они неординарны композиционно — это отголоски авангардной эстетики. Ценители и знатоки могут также рассмотреть на этих кадрах, как менялись экипировка и техническое оснащение пожарных.



Отдельная глава истории пожарного дела в Петербурге-Петрограде-Ленинграде — работа во время блокады. Именно пожарные учили ленинградцев противопожарной обороне и тушению зажигательных бомб. Снимки более позднего советского периода расскажут о пожарно-прикладном спорте и освоении новых техник тушения.



Проект организован совместно с Пожарно-технической выставкой им. Б. И. Кончаева Главного управления МЧС РФ по Петербургу.



6+



Анастасия Семенович

