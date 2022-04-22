Вам нужны фольга и галстук: 5 интересных способов покрасить яйца к Пасхе

В четверг мы давали инструкции по окраске яиц, приготовлению куличей и пасхи в картинках. А сейчас покажем на видео, как еще навести красоту на белые и коричневые яйца с помощью шелухи, чулок, галстуков и других подручных средств.

Яйца можно и фломастерами раскрасить, но нам этого показалось недостаточно Фото: Александра Мамонтова / 76.RU Поделиться Поделиться





Многие уверены, что коричневые яйца специально изобрели для того, чтобы вам не надо было красить их на Пасху. Но технологии шагнули так далеко вперед, что даже коричневые яйца стали выглядеть скучновато. Да, можно налепить на них уже готовые наклейки, которые продаются в каждом магазине, но это же читерство. А к ручной работе можно и детей привлечь.

Яйца и шелуха

Ингредиенты:

яйца — 10 штук; лук — 4 кг; чулки — по вкусу сколько не жалко; уксус 25 % — 2 ч. л. (или 2 ст. л. 9 %); растительное масло.

Варить яйца в луковой шелухе — это бессмертная классика, рецепт которой, кажется, у нас в крови. Но даже его можно разнообразить.



Начнем с базы. Чтобы сварить яйца в луковой шелухе, вам понадобится около 25 граммов этой самой шелухи. Добыть ее можно примерно из четырех кило лука. (Заодно у вас будет отличная заготовка для лукового супа, который можно есть всю следующую неделю.) Шелуху бросаем в кастрюлю, заливаем водой, доводим до кипения и оставляем вариться на тихом огне, пока вода не приобретет насыщенный оттенок.

Яйца можно взять белые, а можно и коричневые. На белых яйцах рисунок получается ярко-желтый, на коричневых — охровый.

Как только вода получится нужного вам цвета, дайте ей остыть, положите яйца под шелуху, добавьте уксус (чтобы скорлупа не треснула) и варите как обычно. Через 10 минут ваши пасхальные яйца будут готовы. Остудите, протрите насухо бумажным полотенцем и оботрите растительным маслом для блеска. Но в этот традиционный рецепт можно внести немного творчества.

Например, перед тем как отправить яйца в кастрюлю, можно взять листик петрушки, наложить его на яйцо, обтянуть чулком, закрутить его с тыльной стороны и замотать нитками наподобие воздушного шарика. Хвостик отрезаем ножницами. И в таком виде уже отправляем в котел. «Украшением» может быть не только лист петрушки, но и вообще любой гербарий, а также нитки различной толщины и структуры (чтобы нитка не соскальзывала с яйца при наматывании, ее нужно смочить), крупа (рис, гречка, да хоть хлопья геркулеса), а то и макароны. Что там еще завалялось у вас на кухне?



А если осталось еще немного луковой шелухи, сделайте мраморные яйца (без зеленки — вы же не хотите потом еще полдня кастрюлю отмывать).

Мраморные яйца без зеленки Автор: Ладная кухня / YouТube.com

Варим яйца в каркаде

Ингредиенты:

яйца — 8 штук; вода — 800 мл; каркаде — 80 г; соль — 1 ст. л.; растительное масло.

Это самый простой способ покраски яиц к Пасхе. Вам нужно всего лишь бросить в кастрюлю 80 граммов каркаде, залить их водой, положить во всё это дело яйца и поставить на огонь. Пусть себе варятся как обычно — десяти минут вполне достаточно. Можно добавить столовую ложку соли, чтобы скорлупа не потрескалась.

Спустя отведенное время доставайте яйца, дайте им обсохнуть (не протирайте, чтобы ничего не стереть — они уже взрослые , пусть сохнут самостоятельно), а потом натрите растительным маслом. Всё.

Как покрасить яйца в каркаде Кулинарус / YouТube.com

Свекольный вариант

Ингредиенты:

яйца — 10–14 штук; сырая свекла — 2 штуки; уксус 25 % — 2 ч. л. (или 2 ст. л. 9 %); растительное масло.

Поставьте яйца вариться, и пока они готовятся, натрите на мелкой терке пару крупных свекл. Добавьте в них уксус и тщательно всё перемешайте. Когда яйца сварятся, протрите их насухо бумажным полотенцем, положите в свеклу (так, чтобы она целиком покрывала яйца) и оставьте там на час. За это время скорлупа как следует впитает свекольный пигмент, так что вам останется только еще раз протереть яйца сухим бумажным полотенцем и натереть растительным маслом для блеска.



Красим яйца свеклой Кулинарус / YouТube.com

Яйца с галстуком

Ингредиенты:

яйца — 12 штук; шелковый галстук — 3 штуки; марля; канцелярская резинка — 24 штуки; уксус 25 % — 2 ч. л. (или 2 ст. л. 9 %). Если у вас завалялись шелковые галстуки и вы отчетливо понимаете, что надеть их категорически некуда, берите их в оборот. Нужны именно шелковые галстуки, потому что галстуки из полиэстера давно вышли из моды плохо завязываются и отличаются дешевым блеском — даже яйца ими не покрасить.

Распарывайте галстук, убирайте подкладку и отрезайте такой кусок шелка, чтобы можно было с запасом завернуть в него яйцо. Участок, где у вас получился тот самый остаток, плотно обтягивайте резинкой, после чего заворачивайте яйцо в марлю и еще раз обтягивайте резинкой. Вместо марли можно и в капроновый чулок завернуть, но тогда яйца придется варить по отдельности, чтобы они не покрасили друг друга. Теперь, когда ваши яйца плотно обтянуты галстуком и марлей, бросайте их в воду, добавляйте уксус, чтобы не потрескалась скорлупа, и варите 15–20 минут.

После такой покраски галстуки, скорее всего, будут непригодны для ношения традиционным способом, но если вы пустили их на яйца, вероятно, они вам и не были нужны.

Красим яйца галстуком Автор: Valeriy Carpenter / YouТube.com

А теперь берем фольгу и красители

Ингредиенты:

яйца — 10–12 штук; красители; соль — 1 ст. л.; фольга; уксус — 100 мл; вода — 100 мл; ватные диски — 40–48 штук; растительное масло.

Просто варите яйца, как обычно, добавив столовую ложку соли, чтобы скорлупа не треснула, а пока они готовятся, заготовьте полоски фольги (такие, чтобы можно было закутать яйца) и смешайте воду с уксусом в пульверизаторе. Положите на каждый кусок фольги ватные диски, сбрызните их уксусно-водным раствором, посыпьте красителями и еще раз сбрызните. Теперь, пока яйца еще не остыли и не высохли (просто не доставайте их из воды раньше времени), заворачивайте каждое в фольгу, подождите 20 минут, и вот у вас получатся цветные космические яйца. Для блеска натрите растительным маслом и подавайте к столу.

Красим яйца с помощью фольги Кулинарус / YouТube.com

Ну и самый главный ритуал, без которого и Пасха не Пасха: отправьте этот текст десяти своим знакомым и расскажите в комментариях, как вы чаще всего красите яйца. Вам не сложно, а для других может быть очень полезно.

