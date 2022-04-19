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    Смольный по случаю Пасхи поможет петербуржцам попасть на кладбища, но двери в метро ночью не откроет

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    9 комментариев

    Пасха не изменит график петербургского метрополитена: несмотря на послабления коронавирусных ограничений, в подземке третий год подряд закрывают двери для пассажиров в праздничную ночь. Об этом «Фонтанке» сообщили в Смольном 19 апреля.

    «Метрополитен в ночь на 24 апреля работать не будет. Городской общественный транспорт в Пасху будет работать по графику выходного дня», — рассказали в комитете по транспорту.

    Впрочем, некоторые новшества в расписании транспорта есть. Дополнительные автобусы поедут к петербургским кладбищам не только в Вербное воскресенье, 17 апреля, но также в Великую субботу и непосредственно в Пасху, 24-го числа.

    Усиливать будут маршруты № 90, 195 (к Южному кладбищу), № 397, 398 (к Северному кладбищу), № 138 (к кладбищу у Крематория), № 382 (к Казанскому кладбищу).

    До 2020 года метро в Петербурге в пасхальную ночь работало без перерыва. Круглосуточный режим отменили из-за коронавируса, верующим рекомендовалось посещать службы онлайн.

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    Комментарии (9)

    mallaga
    «Приходить на кладбище в Пасху – наследие, скорее, советского времени. Пойти на кладбище для многих было порой единственной возможностью отметить Пасху, не привлекая к себе излишнего внимания. Ведь религиозные праздники были под запретом,
    церкви были закрыты или в них невозможно было попасть по разным причинам», - говорит наместник Высоко-Петровского мужского монастыря Петр Еремеев.
    Игумен отмечает, что Пасха – праздник живых, и в этот день лучше сходить на службу в храм, а затем в гости родственникам.
    Ходить на кладбище православная церковь рекомендует на девятый день после Пасхи. Он называется Радоница, или родительский день.
    lykov20
    В языкознании познавшие толк. Добраться и попасть на кладбище.
    AEG1
    "Смольный по случаю Пасхи поможет петербуржцам попасть на кладбища.."

    А себе, похоже, десять жизней намерили.
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