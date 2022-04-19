Смольный по случаю Пасхи поможет петербуржцам попасть на кладбища, но двери в метро ночью не откроет

Пасха не изменит график петербургского метрополитена: несмотря на послабления коронавирусных ограничений, в подземке третий год подряд закрывают двери для пассажиров в праздничную ночь. Об этом «Фонтанке» сообщили в Смольном 19 апреля.

«Метрополитен в ночь на 24 апреля работать не будет. Городской общественный транспорт в Пасху будет работать по графику выходного дня», — рассказали в комитете по транспорту.



Впрочем, некоторые новшества в расписании транспорта есть. Дополнительные автобусы поедут к петербургским кладбищам не только в Вербное воскресенье, 17 апреля, но также в Великую субботу и непосредственно в Пасху, 24-го числа.

Усиливать будут маршруты № 90, 195 (к Южному кладбищу), № 397, 398 (к Северному кладбищу), № 138 (к кладбищу у Крематория), № 382 (к Казанскому кладбищу).