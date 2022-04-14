Служившие на крейсере «Москва» моряки — о пожаре

Ракетный крейсер «Москва» Фото: Mil.ru Поделиться Поделиться





14 апреля на ракетном крейсере «Москва» начался пожар. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны. По словам агентства, на крейсере сдетонировал боезапас, экипаж эвакуировали, а сам «корабль получил серьезные повреждения».



Военное судно ввели в эксплуатацию в 1983 году. Сейчас крейсер в том числе известен по интернет-мему про «русский военный корабль» — о ситуации на острове Змеиный, которая произошла в ходе военного конфликта на Украине. MSK1.RU подробно поговорил с теми, кто раньше служил на «Москве», и попытался разобраться, как устроен корабль и отчего он мог загореться. (В целях безопасности моряков мы не публикуем их имена, фамилии, звания и годы службы. — Прим.ред.)

— И курили везде там, и выпивали, естественно, и что там не происходило! Но ничего, ничего не могло произойти, чтобы там было возгорание какое-то, — говорит Георгий. — Когда я служил, этот крейсер был самым большим кораблем Черноморского флота, отличался вооружением и оборудованием, — объясняет Кирилл. — Я думаю, от пожара не застрахован ни один корабль таких годов.



«Эксплуатация этих кораблей была рассчитана на 20 лет, а «Москве» уже более 40, так что я не удивлен» Кирилл

— Молодое поколение моряков стало менее ответственное. Возгорания были же не один раз, но устраняли их быстро, всё было отработано на высшем уровне, — добавляет Кирилл. — Я считаю, что это мог быть и ракетный удар со стороны других стран, и человеческий фактор, — отмечает Антон.

Подробнее о службе на черноморском крейсере «Москва» и возможных причинах пожара на нем читайте на MSK1.RU.

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