Financial Times: мировой экономике грозит дефицит основных металлов

Из-за рекордных цен на электричество в Европе резко снизился объем выпуска металлов. За последние два месяца ряд цинковых и алюминиевых заводов промышленных гигантов Glencore, Trafigura и Norsk Hydro стали убыточными. Из-за этого компании были вынуждены сократить производство и забрать часть запасов со складов бирж металлов, чтобы компенсировать нехватку продукции.

Мировые запасы ряда промышленных металлов упали до критически низкого уровня. Как сообщает 13 апреля Financial Times , за последний год объемы алюминия, меди, никеля и цинка уменьшились на 70%. Главные факторы дефицита — повышение цен на электроэнергию и антироссийские санкции, ограничившие поставки.

Как прогнозируют эксперты, повышение цен на электроэнергию может привести к еще большему сокращению производства. В наихудшей ситуации уже оказался цинк — его запасы на ведущей Лондонской бирже металлов (LME) снизились на 60 тысяч тонн, а цены с 12 апреля выросли более чем на 20%, достигнув отметки почти в 4400 долларов за тонну.

С конца февраля на фоне опасений сокращения поставок росли котировки и других основных металлов. Так, стоимость меди увеличилась на 2%, никеля — на 26%. Как считают эксперты, предложение рафинированной меди в 2022 году отстанет от спроса на 375 тысяч тонн. Такая ситуация приведет к исчерпанию мировых запасов к декабрю. Прогнозируется и кризис предложения на рынке никеля, 17% мировых поставок которого приходится на долю российского «Норильского никеля».

В марте LME запретила размещение ряда металлов из России после введения Великобританией 35-процентного тарифа на российский экспорт, в том числе железо, сталь, свинец и серебро. Запрет коснулся нескольких брендов меди производства «Норникеля» и «Уралэлектромеди», алюминия и алюминиевых сплавов от предприятий «Русала» и свинца от ООО «Фрегат».