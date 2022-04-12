В Петербурге задержали реаниматолога за замену обычных ценников на пацифистские

Второй человек задержан петербургской полицией за подмену ценников в супермаркете. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 апреля. Речь идет о враче высшей категории, анестезиологе-реаниматологе Андрее Македонове.

Началось всё с того, что в дежурную часть Невского УМВД поступила информация о том, что в одном из гипермаркетов «Лента» неизвестный гражданин расклеивает на стеллажах с товаром пацифистские стикеры. Выехавший наряд задержал на месте 59-летнего врача, работающего реаниматологом в роддоме на проспекте Солидарности.