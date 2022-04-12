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    В Петербурге задержали реаниматолога за замену обычных ценников на пацифистские

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    69 комментариев

    Второй человек задержан петербургской полицией за подмену ценников в супермаркете. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 апреля. Речь идет о враче высшей категории, анестезиологе-реаниматологе Андрее Македонове.

    Началось всё с того, что в дежурную часть Невского УМВД поступила информация о том, что в одном из гипермаркетов «Лента» неизвестный гражданин расклеивает на стеллажах с товаром пацифистские стикеры. Выехавший наряд задержал на месте 59-летнего врача, работающего реаниматологом в роддоме на проспекте Солидарности.

    В данный момент он находится в отделе полиции № 70, в отношении Македонова составляют протокол о мелком хулиганстве, а именно — о распространении информации, оскорбляющей государство.

    Накануне в Петербурге за замену ценников в «Перекрестке» задержали художницу и музыканта Александру Скочиленко. В её действиях увидели ненависть по политическим мотивам.

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    Комментарии (69)

    vic_5e4cd1938d1a8
    Как минимум, мелкое хулиганство.
    По сути, т.н. пацифистские лозунги, применительно к нашей ситуации, это путь и призыв в обратную сторону от мира.
    AP-SPb
    59 лет? "Врач"? Наклеивал наклеечки? Это серьёзно? - На психиатрическую экспертизу и в дурку... Слава Богу, что вовремя отловили. До пациентов таких точно допускать нельзя. И совершенно не важно, что это за наклеечки.
    NoName1234
    А чего он сделал то???
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