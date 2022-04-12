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    Петербургской художнице ужесточили обвинение по статье о фейках про российскую армию. В замене ценников увидели политическую ненависть

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    10 комментариев

    Петербургская художница и музыкант Александра Скочиленко проходит фигурантом дела по статье 207.3, часть 2 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти).

    Об этом «Фонтанке» 12 апреля сообщил адвокат Дмитрий Герасимов.

    По его словам, Александра не отрицает, что заменила ценники в магазине на Васильевском острове, но вину в распространении фейков отрицает, так как считала размещаемую информацию достоверной.

    Эту ночь девушка провела в камере в ожидании суда об избрании меры пресечения.

    «Фонтанка» писала, что Скочиленко задержали накануне и увезли на допрос в СК.

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    Комментарии (8)

    vfhbr
    Главного не написано. Меняя ценники, она повышала цену или снижала.
    Din1922
    Мда, вот как влияет на женщину полного отсутствия нормальной сексуальной жизни.
    alanery
    правильно! к ногтю хомячков!
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