«Единую карту петербуржца» сделали бессрочной. Банки высказались за

В Смольном решили сделать бессрочной «Единую карту петербуржца». Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию.



Отмечается, что эту меру поддержали все банки-эмитенты ЕКП — Сбербанк, ВТБ и Банк «Санкт-Петербург». По данным городской администрации, на сегодняшний день карту оформили более 1,1 млн жителей Северной столицы.



В марте «Коммерсантъ» сообщил о том, что в РФ возник дефицит чипов для банковских карт «Мир», большинство которых российские производители закупали за границей. Так, если банкам нужно 120 млн заготовок для выпуска карт, то российский «Микрон» может выпустить лишь около 20 млн чипов.