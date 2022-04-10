Путин и Лукашенко приедут на космодром Восточный в День космонавтики. Про Украину тоже поговорят

Владимир Путин и Александр Лукашенко посетят космодром Восточный в День космонавтики, 12 апреля.
«Лидеры посмотрят, как продолжается строительство космодрома, поговорят с рабочими, в плане также награждение космонавтов», — сообщает 10 апреля канал «Россия-1».
Кроме того, у президентов запланирована пресс-конференция, «что особенно важно в нынешней ситуации».
«Речь пойдет и о ситуации на Украине. Беларусь хотела бы выступить одним из гарантов безопасности, эту идею поддерживает и Москва», — уточнил ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.
Телеканал отмечает, что на следующей неделе в планах у Путина также совещание по развитию Арктики.