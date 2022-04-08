Роспотребнадзор отказался снимать запрет на проведение митингов в Петербурге

«В настоящее время, несмотря на относительную стабилизацию заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге, она продолжает оставаться на высоком уровне с сохранением значительных рисков массового распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в официальном ответе Роспотребнадзора.



Из этого ведомство делает вывод, что сохранение запрета на проведение публичных мероприятий и участие в таких мероприятиях является обоснованной и необходимой превентивной мерой.



Несмотря на запрет, в Петербурге периодически проходят массовые мероприятия. Например, 23 февраля на Дворцовой площади собирались люди для поддержки Донбасса, при этом координаторы не смогли прокомментировать, кто именно согласовал проведение этого мероприятия. А в марте был организован концерт в честь Крымского референдума.

