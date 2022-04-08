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    Роспотребнадзор отказался снимать запрет на проведение митингов в Петербурге

    Несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, региональное управление Роспотребнадзора отказалось снимать запрет на проведение публичных мероприятий в Петербурге. Ответ ведомства на запрос фракции «Яблока» 8 апреля опубликовал депутат Заксобрания Борис Вишневский.

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    «В настоящее время, несмотря на относительную стабилизацию заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге, она продолжает оставаться на высоком уровне с сохранением значительных рисков массового распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в официальном ответе Роспотребнадзора.

    Из этого ведомство делает вывод, что сохранение запрета на проведение публичных мероприятий и участие в таких мероприятиях является обоснованной и необходимой превентивной мерой.

    Несмотря на запрет, в Петербурге периодически проходят массовые мероприятия. Например, 23 февраля на Дворцовой площади собирались люди для поддержки Донбасса, при этом координаторы не смогли прокомментировать, кто именно согласовал проведение этого мероприятия. А в марте был организован концерт в честь Крымского референдума.

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    Комментарии (18)

    tochilshik
    митинги должны быть правильными и в поддержку того чего надо.там вирус не работает.
    ***_555
    На Zомбей вирус не действует
    267011328
    07 -открой личико.с какой помойки такие берутся. и не дерзи-накажу в мягкой манере. пока.
    словестно...
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