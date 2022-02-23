«Господом Богом согласовано». На Дворцовой собрали сотни радующихся за Донбасс петербуржцев

Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В 9 часов утра 23 февраля в самом сердце Петербурга — на главной площади города — против обыкновения не было пусто. На Дворцовую группками с громким смехом подтягивались юноши и девушки. Они высматривали своих, перезванивались и собирались в кучки, прижимаясь поближе к стенам Эрмитажа и Главного штаба — с Невы заметно поддувало.

Девушка с цветными волосами рассказала, что планируется акция в поддержку беженцев с Донбасса. Она заверила, что все пришли по доброй воле и убеждениям, вознаграждение не предусмотрено. Но с ходу назвать фразу, которую предстояло сложить и снять с коптера, затруднилась. Ее удел буква «С». Позднее стало понятно, что картинка должна была сложиться в «Своих не бросаем».



На место оперативно подтянулась полиция. Сотрудники ведомства отвели в сторонку на «поговорить» мужчину в оранжевой куртке и красной шапке, на него собравшиеся кивали как на координатора. Сам он представился «Фонтанке» Сашей, а раскрывать свою фамилию не пожелал — как и знакомиться. Впрочем, личность в узких кругах известная — начальник федерального штаба общественной организации «Волонтерская рота боевого братства» Александр Амелин.



Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







— Здесь вся молодежь Санкт-Петербурга, — похвастался Амелин. — А как их набирали? — Никак. Они сами все пришли. — Вот так, сами? Никаких объявлений не было, сами пришли? — Вы видели какие-то объявления в интернете? — А вы кого представляете? — Молодежь Санкт-Петербурга. — Это какая-то организация? — Не, просто я вот представитель молодежи. — С кем согласовано мероприятие? — Не знаю. Кстати, учитывая, что флешмоб и шествие прошли беспрепятственно, Александр Беглов, можно было бы предположить, должен быть в курсе. Так как пункт 12.6 антиковидного смольнинского постановления № 121 говорит прямо: «С 20 октября 2021 года осуществлять организацию и проведение любых массовых мероприятий с очным присутствием физических лиц в исключительных случаях и только по поручению губернатора Санкт-Петербурга, данному после 18.10.2021».



В Смольном тем не менее заявок на согласование мероприятия не получали, рассказал «Фонтанке» вице-губернатор Максим Мейксин. И городской комитет по законности проведет проверку организации акции на Дворцовой.

Добиться более-менее внятного ответа о согласовании удалось только от одного координатора. Он на бегу сообщил, что мероприятие согласовано «всеми» и уточнил — «Господом Богом».

Версии координаторов о необходимости наличия QR-кодов разошлись: Амелин напирал, что флешмоб на открытом воздухе, его бородатый коллега — что всех участников в обязательном порядке просили иметь с собой QR-коды. Правда, никто из опрошенных «Фонтанкой» о таком условии не слышал.

На площади собрались как делегаты от «Волонтерской роты», так и узнаваемые по жилеткам члены «Молодой гвардии "Единой России"», а также студенты городских колледжей и вузов. Накануне в СМИ и пабликах прошла информация, что нашедших силы встать утром и приехать ждет бесплатный обед. Подтвердить или опровергнуть эту информацию из респондентов не смог никто.



Сами участники рассказывать о своих мотивах утреннего гулянья не спешили: большинство просто отказалось их раскрыть, кто-то смеялся в ответ, кто-то рассказывал про празднование Дня защитника Отечества. К камерам государственных телеканалов спикеры были лояльнее, но на вопросы, кто дал разрешение собрать столько людей на Дворцовой, отмалчивались.

Группки молодежи подтянули к стенам Эрмитажа. И координаторы (легко узнаваемые по рациям, беготне, окрикам стоять смирно и наличию в арсенале сантиметровой рулетки) расставляли живые кусочки букв в цельную фразу. «Я просто волонтер», «Не знаю, кто организовал», «Мне сейчас некогда» — такие ответы сыпались на любую попытку поговорить с координаторами. Когда нестройные ряды на Дворцовой начали приобретать очертания больших букв, попыткам журналистов расспросить участников о патриотическом порыве препятствовали волонтеры другого толка: они закрывали обзор спинами, требовали показать удостоверение и с удивительным для такого, казалось бы, светлого и открытого мероприятия стремлением к непубличности отражали попытки прессы заговорить с фрагментами букв. И раздавали участникам указания не общаться с прессой.



Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Тем временем сами буквы выправляли с помощью жужжавшего в небе коптера. За происходящим наблюдали сотрудники полиции, однако они не предъявляли требований разойтись. Кстати, чтобы поднять в небо над Петербургом беспилотник, тем более над Дворцовой, также требуется разрешение властей. «Фонтанка» попросила городской комитет по транспорту прокомментировать, выдавали ли разрешение на полеты в сердце Петербурга с 10 до 12 часов 23 февраля.

Спустя два часа в непростых погодных условиях наметился подъем духа. С зачина нескольких горластых мужчин собравшиеся скандировали «Своих не бросаем», «Россия, вперед».

В полдень после бегства отдельных групп молодежи самые стойкие под флагами ДНР построились в колонну у Певческого моста, развернули розданные плакаты о поддержке Донбасса и с призывам к миру по набережной Мойки двинули по проезжей части на Невский проспект. Полиция шествию никак не препятствовала. Одновременно из рядов поддержки Донбасса наметилось бегство самых замерзших и заскучавших. Оставшихся координаторы тормозили окриками оставаться на месте.

Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Дальше последовал короткий марш-бросок по главной магистрали города до пешеходной Малой Конюшенной, где наметилась конечная остановка и десятиминутное позирование и скандирование. На плакатах: «Вместе мы сила», «Мы своих не бросаем», «Есть Россия — есть мир», «ДНР и ЛНР — мы с вами». Сотрудники полиции фиксировали происходящее на видео, но претензий не предъявляли. На вопрос СМИ о согласовании шествия привычно отправили в пресс-службу.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

