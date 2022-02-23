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На Дворцовую площадь вышли сотни людей. Их позвали «собраться в буквы» в поддержку Донбасса

Утром в День защитника Отечества 23 февраля в Петербурге, несмотря на выходной, сотни молодых людей собрались на Дворцовой площади на акцию в поддержку Донецкой и Луганской народных республик, передает корреспондент «Фонтанки». В настоящее время кураторы с помощью сантиметра расставляют участников в буквы.

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На вопрос, какое действо планируется, участники пояснили, что им предстоит собрать «живую» фразу «Своих не бросаем», которую сверху должен снять коптер. Опрошенные редакцией заявили, что QR-код для участия у них не просили.

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По словам участников, на площади собрались представители «Волонтерской роты» и «Молодой гвардии "Единой России"». Один из координаторов заверил, что мероприятие является согласованным, а все собравшиеся пришли по собственным убеждениям, в том числе поддержать беженцев, вознаграждение не предусмотрено.

На месте также дежурят сотрудники полиции.

По информации редакции, желающих набирали в том числе в петербургских вузах.

Россия 21 февраля официально признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Позже президент России уточнил, что признание ДНР и ЛНР было сделано по границам соответствующих областей Украины.

В Вашингтоне решение Москвы назвали «началом вторжения на Украину». Верховная рада потребовала от России отменить решение по ЛДНР, в противном случае украинские депутаты попросят западные страны ввести против Москвы жесткие санкции: остановить «Северный поток» и отключить страну от системы SWIFT.

Накануне Совет Федерации одобрил предложение Владимира Путина об использовании вооруженных сил России за рубежом. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заверила, что речь идет о миротворческих силах. А глава государства прокомментировал: он не утверждал, что войска направятся в Донбасс прямо сейчас.

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Комментарии (120)

муматор
почему на площадь Дворцовую вышли, а не в военкомат побежали?
orlovandrei1986
отправьте их всех в окопы, пожалуйста
и в санкционные списки тоже включите...
может тогда они поймут, что дауны, призывающие к нарушению норм международного права
Шурик7890
Жалкое зрелище... видать скрепоносцев со стадиона после дискоса олимпиады не подвезли.;)
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