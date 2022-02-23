На Дворцовую площадь вышли сотни людей. Их позвали «собраться в буквы» в поддержку Донбасса

На вопрос, какое действо планируется, участники пояснили, что им предстоит собрать «живую» фразу «Своих не бросаем», которую сверху должен снять коптер. Опрошенные редакцией заявили, что QR-код для участия у них не просили.
По словам участников, на площади собрались представители «Волонтерской роты» и «Молодой гвардии "Единой России"». Один из координаторов заверил, что мероприятие является согласованным, а все собравшиеся пришли по собственным убеждениям, в том числе поддержать беженцев, вознаграждение не предусмотрено.
На месте также дежурят сотрудники полиции.
По информации редакции, желающих набирали в том числе в петербургских вузах.