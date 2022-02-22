Путин: Россия признала независимость ЛНР и ДНР по границам областей

Путин вышел к журналистам после встречи с президентом Азербайджана 22 февраля. Он отметил, что страна признает независимость республик в тех границах, которые прописаны в их конституциях. «Россия, признав эти республики, признала все документы, в том числе Конституции, в которых указаны их границы», — сказал президент.



В Конституциях ДНР и ЛНР указано, что их границы совпадают с границами Донецкой и Луганской областей.