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Путин: Россия признала независимость ЛНР и ДНР по границам областей

Президент Владимир Путин поставил точку в вопросе о границах ЛНР и ДНР, в которых Россия признает их независимость. Отталкиваться надо от конституции.

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Путин вышел к журналистам после встречи с президентом Азербайджана 22 февраля. Он отметил, что страна признает независимость республик в тех границах, которые прописаны в их конституциях. «Россия, признав эти республики, признала все документы, в том числе Конституции, в которых указаны их границы», — сказал президент.

В Конституциях ДНР и ЛНР указано, что их границы совпадают с границами Донецкой и Луганской областей.

Фото: «Фонтанка.ру»
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«Рассчитываем, что все спорные вопросы по границам ДНР и ЛНР будут разрешены путем переговоров, сейчас это невозможно, но в будущем это получится», — добавил президент.

Он также заявил, что «минских соглашений больше не существует».

Фото: «Фонтанка.ру»

Президент России Владимир Путин накануне признал ЛНР и ДНР независимыми от Украины республиками. На следующий день парламент России ратифицировал соглашение о дружбе с Донбассом. Из документа следует, что страна может разместить на территории самопровозглашенных республик войска. Российский МИД и другие ведомства в течение дня заявляли, что пока о вводе войск речи не идет. Вечером Совет Федерации одобрил использование российских вооруженных сил за пределами страны.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Lifeislife
Остановите Землю, я сойду. Это не кончится никогда, а если кончится, то пушным зверем
sektor7
Стоя читал новость.
Вот это президент!!!
Вот это силища.
Крепкого Вам здоровья, Владимир Владимирович.
Вы творите историю. И я горжусь своей страной Россией и Вами.
Din1922
Родственник должен был сегодня ложиться на операцию в 442-й военный госпиталь отказали, сказали, что отменены всё плановые операции, так как ждут раненных с ДЛНР.
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