Совет Федерации одобрил использование вооруженных сил России за пределами страны

«Давая согласие наше на использование вооруженных сил [за пределами РФ], мы исходим из того, что это будут миротворческие силы», — объявила 22 февраля спикер Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации. Она отметила, что между ДНР, ЛНР и Киевом возникла «пропасть недоверия».



По ее словам, принятие такого решения направлено на установление мира в Донбассе.

Глава комитета по государственному строительству и законодательству Андрей Клишас заявил о рекомендации Совфеду дать согласие на использование военных сил России за пределами страны — «на основе принципов и норм международного права».