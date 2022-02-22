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Совет Федерации одобрил использование вооруженных сил России за пределами страны

Сенаторы одобрили предложение Владимира Путина об использовании вооруженных сил РФ за пределами страны. Постановление вступает в силу сегодня же. Речь идет о миротворческих силах.

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«Давая согласие наше на использование вооруженных сил [за пределами РФ], мы исходим из того, что это будут миротворческие силы», — объявила 22 февраля спикер Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации. Она отметила, что между ДНР, ЛНР и Киевом возникла «пропасть недоверия».

По ее словам, принятие такого решения направлено на установление мира в Донбассе.

Глава комитета по государственному строительству и законодательству Андрей Клишас заявил о рекомендации Совфеду дать согласие на использование военных сил России за пределами страны — «на основе принципов и норм международного права».

Численность формирований, район их действия, сроки пребывания за пределами страны и задачи, которые будут выполнять войска, должен будет определить президент.

Профильные комитеты верхней палаты парламента предлагают, чтобы постановление об использовании ВС РФ за рубежом вступило в силу 22 февраля.

Президент России Владимир Путин накануне признал ЛНР и ДНР независимыми от Украины республиками. На следующий день парламент России ратифицировал соглашение о дружбе с Донбассом. Из документа следует, что страна может разместить на территории самопровозглашенных республик войска. Российский МИД и другие ведомства в течение дня заявляли, что пока о вводе войск речи не идет.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (40)

Серафима Чугункина
"Если ты фашисту с ружьем
Не желаешь навек отдать
Дом, где жил ты, жену и мать,
Все, что Родиной мы зовем,-

Знай, ничто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь,
Знай, никто его не убьет,
Если ты его не убьешь."
Hermess
Надо полагать что задача войск - нарисовать правильные границы независимых, пока, республик ? А почему бы заодно, например, не обеспечить сухопутное сообщение с Крымом ?
Что там вова задумал ? Скоро узнаем
***_555
Лахта стройными рядами отправится в военкоматы.
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