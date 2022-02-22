Путин: Минских соглашений больше не существует

Минских соглашений теперь не существует, мы признали ДНР и ЛНР, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов 22 февраля. Глава государства отметил, что договоренности были убиты задолго до признания республик, усилиями киевских властей.

По мнению президента РФ, Европа не смогла заставить Киев выполнять Минские соглашения, поэтому Россия была вынуждена признать ДНР и ЛНР. «Что дальше ждать? Издевательства ждать? Геноцида над людьми?» — задал глава страны риторический вопрос.