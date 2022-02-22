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Путин: Минских соглашений больше не существует

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Минских соглашений теперь не существует, мы признали ДНР и ЛНР, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов 22 февраля. Глава государства отметил, что договоренности были убиты задолго до признания республик, усилиями киевских властей.

По мнению президента РФ, Европа не смогла заставить Киев выполнять Минские соглашения, поэтому Россия была вынуждена признать ДНР и ЛНР. «Что дальше ждать? Издевательства ждать? Геноцида над людьми?» — задал глава страны риторический вопрос.

Во вторник вечером Совет Федерации одобрил использование российских вооруженных сил за пределами страны.

Президент России Владимир Путин накануне признал ЛНР и ДНР независимыми от Украины республиками. На следующий день парламент России ратифицировал соглашение о дружбе с Донбассом. Из документа следует, что страна может разместить на территории самопровозглашенных республик войска. Российский МИД и другие ведомства в течение дня заявляли, что пока о вводе войск речи не идет.

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Комментарии (8)

Серафима Чугункина
"Похвалил учитель Фрица:
-Этот парень пригодится.
Из такого молодца
Можно сделать подлеца!

Рада мама, счастлив папа-
Фрица приняли в гестапо."

Давно написано, но как актуально в отношении некоторых здешних фашистенков!
Pilat
Конец незалежной.
Если ВВ сказал - покажем вам что такое декоммунизация - значит так и будет.
Если ВВ пообещал найти и покарать, то несомненно найдет и покарает.
Пока еще есть возможность бандеровцы. валите в Польшу.
Chekist
Пора РФ спасать от Вовы Пу и в Гаагу вести, а то замашки Шикльгрубера на лицо у товарища!
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