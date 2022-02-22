FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -6
76.77р87.34р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Белый дом рассматривает шаги России как «вторжение на Украину»

21
Печать

В Белом доме заявили, что считают шаги России, предпринятые в отношении Украины, началом «вторжения» в страну. Об этом 22 февраля заявил представитель властей США, передает РИА Новости.

Госдепартамент США пока не решил, пройдет ли запланированная на 24 февраля встреча американского госсекретаря Энтони Блинкена и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Мы продолжаем считать, что дипломатическое решение было бы гораздо лучшим выходом из этой ситуации, чем полномасштабное российское вторжение. Россия за последние 24 часа предприняла значительные шаги в сторону от дипломатии, фактически разорвав единственное соглашение, которое существовало в этом отношении — минские соглашения, — признав независимость территорий. Встретится ли госсекретарь Блинкен с Лавровым — это вопрос, который мы обсуждали этой ночью. Решение этого вопроса за Госдепартаментом. Но Россия сделала значительный шаг в сторону от дипломатии. Мы оставляем эту дверь открытой, но то, что видим, не внушает оптимизма», — подчеркнул заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер в эфире телеканала MSNBC.

Новая стадия конфликта в Донбассе началась 18 февраля, когда власти самопровозглашенных республик объявили эвакуацию мирного населения. Якобы Киев начинает наступательную операцию. Путин распорядился обеспечить беженцев всем необходимым и выдать им по 10 тысяч рублей. Часть жителей Донбасса готовится принять Ленобласть. Жители ДНР и ЛНР рассказали «Фонтанке» об обстановке в республиках. Многим кажется, что их обманывают. Зеленский, МИД Украины и ВСУ несколько раз говорили о том, что Украина не готовит никаких наступательных операций в регионе, а местных жителей обманывают. В Донецке перестали работать школы и общественный транспорт, регулярно слышны взрывы, но кто стреляет — не ясно. Несколько снарядов были найдены в приграничной зоне на территории Ростовской области. СК возбудил уголовное дело и отправил в регион группу следователей, чтобы опрашивать беженцев и фиксировать преступления украинской армии. Донбасские лидеры показали «карту вторжения» Киева на территорию самопровозглашенных республик. Российские государственные СМИ рассказали о поимке украинского агента, который якобы готовил подрывы мостов и прочей инфраструктуры.

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Парламенты самопровозглашенных республик 22 февраля ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией. Это значит, что Россия может ввести на территорию войска. Рынок отреагировал падением рубля. Большинство западных стран осудили действия РФ. Зеленский призвал остановить «Северный поток-2», в ФРГ заявили о приостановке сертификации газопровода.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (21)

Pilat
Отряды сил спецназначения США покинули Украину. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщила в своем Twitter-аккаунте корреспондент телеканала CNN
:-)))))
Явно урок Кабула пошёл им на пользу.
Pilat
Какая нам разница что думает Байден.
Он, как резидент нашей разведки, сделал всё верно.
Наверное его наградят медалью за заслуги.
Очень настойчиво не давал Киеву выполнить Минские соглашения и вот теперь мы видим начало уничтожение незалежной государственности.
Спасибо товаришь капитан, руководство России будет ходатайствовать о присвоении капитану ФСБ Байдену звания майора. Замечу - досрочно!
Серафима Чугункина
У Байдена осенью партийные выборы, простим старикану очередной бред.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний