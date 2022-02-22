Белый дом рассматривает шаги России как «вторжение на Украину»

В Белом доме заявили, что считают шаги России, предпринятые в отношении Украины, началом «вторжения» в страну. Об этом 22 февраля заявил представитель властей США, передает РИА Новости.



Госдепартамент США пока не решил, пройдет ли запланированная на 24 февраля встреча американского госсекретаря Энтони Блинкена и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.



«Мы продолжаем считать, что дипломатическое решение было бы гораздо лучшим выходом из этой ситуации, чем полномасштабное российское вторжение. Россия за последние 24 часа предприняла значительные шаги в сторону от дипломатии, фактически разорвав единственное соглашение, которое существовало в этом отношении — минские соглашения, — признав независимость территорий. Встретится ли госсекретарь Блинкен с Лавровым — это вопрос, который мы обсуждали этой ночью. Решение этого вопроса за Госдепартаментом. Но Россия сделала значительный шаг в сторону от дипломатии. Мы оставляем эту дверь открытой, но то, что видим, не внушает оптимизма», — подчеркнул заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер в эфире телеканала MSNBC.

