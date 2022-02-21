Мы за ценой не постоим. Российский рынок рухнул на новостях о Донбассе

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Покой российскому рынку только снится последние дни. Еще 11 февраля он закрыл рабочую неделю на относительном позитиве, но заявления американской прессы о том, что Россия нападет на Украину 16 февраля, спустили индексы на землю. После этого они слегка восстановились. Даже первые заявления о необходимости признать ДНР и ЛНР как независимые государства от депутатов Госдумы 15 февраля не привели к драматическому уходу вниз.

А вот уже 16 февраля, в день несостоявшегося начала войны, начался обвал. Индекс Мосбиржи за день потерял сразу почти 100 пунктов, спустившись с 3782 до 3588. РТС снизился с 1533 до 1500 пунктов. И если тогда еще все смеялись над агентством Reuters, которое запустило трансляцию из Киева, чтобы снять российское «вторжение», в последующие дни становилось все хуже.



В четверг в ЛНР заявили о нарушении режима прекращения огня украинской стороной и обстреле своих населенных пунктов. Дров в разгорающееся пламя подбросил президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявивший о возможном совместном решении с Россией относительно непризнанных республик. Рублю это все не понравилось и он не удержался, немного ослаб, но на следующий день отыграл собственное падение. Ничего не предвещало беды, пока руководство ДНР и ЛНР не объявило эвакуацию в Россию. Тут рубль уже не устоял, и котировки акций резко пошли вниз. Индекс Мосбиржи за два часа потерял 2%, РТС - почти 3%. Сбер примерно за тот же период в моменте потерял 4,7%.

Но это были цветочки. Выходные выдались богатыми на приграничные новости, там были и взрывы снарядов на территории Ростовской области, с которыми поручил разобраться глава СК Александр Бастрыкин, и «спящие» агенты СБУ. Несмотря на неспокойные выходные 21 февраля рынок хоть и открылся ниже пятничного закрытия, вместе с рублем начал понедельник с укрепления, но длилось это недолго.



На этих новостях Мосбиржа показала самое сильное падение с марта 2014 года, когда обвал стал следствием событий в Крыму. Сегодняшние торги закрылись падением индекса Мосбиржи на 10,5%, РТС - на 13,2%. Среди компаний, которые продолжили торговаться после 19:00 мск, VK уходит в минус на 19,5%, строительная ГК «Пик» - на 17,8%, Сбербанк - на 17,3%, ВТБ - на 16,3%. От 10 до 15% потеряли «Роснефть», «Русал», АФК «Система», «Сургутнефтегаз», «Яндекс», Ozon, «Интер РАО», «Газпром», НОВАТЭК. Менее чем на 10% подешевели бумаги Globaltrans, «Русгидро», «Татнефти», «Норникеля», ММК, X5 Retail, НЛМК и ряда других компаний. Наибольшую «стабильность» показали «Полюс» и HeadHunter, снизившиеся на 2,35 и 2,6% соответственно.

При этом рубль, как ни странно, падает к главным иностранным валютам в пределах 2,3-2,5%. Доллар торгуется по 79 рублей, евро - по 89. Падение могло бы быть сильнее, если бы Центробанк не проводил валютную интервенцию, поддерживая российскую экономику. Суть действий регулятора в выбросе на рынок огромного количества долларов.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

