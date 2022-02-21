FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +1
75.76р86.15р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!ЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Российский рынок ускорил падение на фоне обострения в Донбассе

20
Печать

Российский рынок акций теряет по 8–9% на сообщениях о продолжающемся обострении ситуации в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках. Об этом свидетельствуют данные торгов 21 февраля.

По данным на 14:40 мск, индекс Мосбиржи снизился на 7,9% к завершению предыдущих торгов, до 3 124 пунктов. Индекс РТС упал на 9,5%, до 1 259,35 пункта.

Среди российских ценных бумаг в пятерку лидеров падения вошли VK (-14%), «Русал» (-12%), «Интер РАО» (-11%), ГК ПИК (-12,25%), «Алроса» (-12%). Акции «Сбера» дешевеют на 9,7%, Ozon — на 8,7%, «Газпрома» — на 8%, «Яндекса» — на 7,9%, ВТБ — на 7,8%.

Рубль тоже падает на негативе, но менее драматично. Так, курс доллара вырос на 1%, до 78,16 рубля. Евро подорожал на 1,34%, до 88,7 рубля.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (20)

***_555
А какие сладкие песни пели про российские ИФ. Каждый банк зазывал в свои.
Ё моё
Большинство неквалифицированных инвесторов России уже потеряло средства на фондовом рынке. Самым опасным инструментом для новичков стали акции.

«Прямо сейчас люди разоряются»: Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский назвал ситуацию на российском фондовом рынке панической распродажей и крахом надежд россиян, которые последние два года активно следовали призыву Центробанка осваивать инвестиционные инструменты.

«Прямо сейчас огромное количество людей разоряется, их просто обнулили. Они уйдут с рынка, лишившись своих денег. Это касается и тех, кто доверился управляющим компаниям. Те, кто торговал с плечом, потеряют всё, еще и должны брокеру останутся. Заработать могут только те, кто вовремя вышел из акций, сидит в кэше», - пояснил финансовый аналитик.
RMN
Ускорил падение. ) Да просто летит как дну как старое корыто.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний