Российский рынок ускорил падение на фоне обострения в Донбассе

Российский рынок акций теряет по 8–9% на сообщениях о продолжающемся обострении ситуации в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках. Об этом свидетельствуют данные торгов 21 февраля.



По данным на 14:40 мск, индекс Мосбиржи снизился на 7,9% к завершению предыдущих торгов, до 3 124 пунктов. Индекс РТС упал на 9,5%, до 1 259,35 пункта.



Среди российских ценных бумаг в пятерку лидеров падения вошли VK (-14%), «Русал» (-12%), «Интер РАО» (-11%), ГК ПИК (-12,25%), «Алроса» (-12%). Акции «Сбера» дешевеют на 9,7%, Ozon — на 8,7%, «Газпрома» — на 8%, «Яндекса» — на 7,9%, ВТБ — на 7,8%.

