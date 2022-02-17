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Лукашенко: Признание ДНР и ЛНР может быть совместным с РФ

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Президент Белоруссии заявил о возможности признать ДНР и ЛНР.

«Мы договоримся с [президентом России Владимиром] Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше и для России, и для Беларуси, но это будет совместное решение [о возможности признания ДНР и ЛНР]», — цитирует 17 февраля РИА Новости заявление Александра Лукашенко.

По его оценкам, конфликта на юго-востоке Украины можно было бы избежать. Белорусский лидер полагает, что у разрешения ситуации должна быть одна цель — «чтобы больше не гибли люди и люди не боялись смотреть в небо».

Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона готова для этого «сделать всё».

Накануне депутаты Госдумы РФ большинством голосов поддержали направление Владимиру Путину обращения о признании ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь российского президента заявил, что признание республик не коррелирует с Минскими соглашениями.

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Комментарии (44)

267086865
У него выхода нет...еще вчера стоял к России опой, поносил по чем зря. А тут кресло зашаталось и все...амбиции ниже плинтуса, к ВВП на карачках приполз. В его состоянии он и сирию российской территорией признает). Все продаст, не говоря уже о чести.
angel of death
ждём ввод миротворцев =)
вова поперхнётся =Р
X-кот
Тут интересные комментаторы подбежали, из пригожинских. Типа что Беларусь работящая, сама себя прокормит. Кто б спорил! Так и Россия-матушка тоже не из последних тунеядцев! Ан посмотри - впились в несчастные страны эти "нас...льники" и сосут, сосут, уродуют, разоряют страны, людей! И немного ведь их, "нас...льников" этих, а окружили себя цепными псами, еще и другие страны пугают. А на самом деле ... ....ом
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