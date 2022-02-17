Лукашенко: Признание ДНР и ЛНР может быть совместным с РФ

Президент Белоруссии заявил о возможности признать ДНР и ЛНР.



«Мы договоримся с [президентом России Владимиром] Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше и для России, и для Беларуси, но это будет совместное решение [о возможности признания ДНР и ЛНР]», — цитирует 17 февраля РИА Новости заявление Александра Лукашенко.



По его оценкам, конфликта на юго-востоке Украины можно было бы избежать. Белорусский лидер полагает, что у разрешения ситуации должна быть одна цель — «чтобы больше не гибли люди и люди не боялись смотреть в небо».

