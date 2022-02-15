«Народ готов отказаться не только от 13-й зарплаты». Депутат считает, что россияне могут потерпеть ради Донбасса

Депутат КПРФ Казбек Тайсаев заявил, что граждане РФ могут отказаться от 13-й зарплаты ради признания ДНР и ЛНР.



«Я уверен, что народ России сегодня поддерживает полностью наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты», — заявил 15 февраля Тайсаев в ходе заседания, которое транслировалось на сайте Госдумы.



По словам народного избранника, в данный момент более 600 тысяч человек на Донбассе — это граждане РФ. Депутат заметил, что, согласно Конституции, Россия должна их защитить. Тайсаев также добавил, что сотни тысяч жителей региона просят принять решение об их судьбе.

