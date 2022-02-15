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«Народ готов отказаться не только от 13-й зарплаты». Депутат считает, что россияне могут потерпеть ради Донбасса

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Депутат КПРФ Казбек Тайсаев заявил, что граждане РФ могут отказаться от 13-й зарплаты ради признания ДНР и ЛНР.

«Я уверен, что народ России сегодня поддерживает полностью наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты», — заявил 15 февраля Тайсаев в ходе заседания, которое транслировалось на сайте Госдумы.

По словам народного избранника, в данный момент более 600 тысяч человек на Донбассе — это граждане РФ. Депутат заметил, что, согласно Конституции, Россия должна их защитить. Тайсаев также добавил, что сотни тысяч жителей региона просят принять решение об их судьбе.

Депутаты сегодня поддержали направление президенту Владимиру Путину обращения о признании ДНР и ЛНР. «За» выступил 351 народный избранник, против — 16, и лишь 1 воздержался.

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Комментарии (80)

266406345
отказаться бы от этого казбека , его партии, едра и левых, пошли они все, старперы со свалки истории
267086865
Чего?))) Вот пусть депутаты и отказываются от ЗП и премий вместе с советом Федерации, покажут пример, раз эту кашу заварили. Лично я не от чего отказываться не собираюсь...ни ради донбасса, ни тем более ради сирии.
VKuser2851963
несколько журналов в пользу детей Германии ...
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